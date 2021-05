RAT NA BLISKOM ISTOKU: Milisav Paić i Andrej Mlakar u Usijanju dana SUKOB SE NEĆE SKORO ZAVRŠITI

Izraelske i palestinske snage ponovo su bombardovale civilne i vojne ciljeve. Broj žrtava raste među kojima ima i dece. Zašto ovaj sukob traje više od 73 godine, kome ne odgovara mir na Bliskom istoku i koliko poslednji napadi mogu da eskaliraju?

Večerašnji gosti u studiju su Milisav Paić diplomata i Andrej Mlakar urednik rubrike Planeta "Kurir" sajta. Gosti na Skajpu su Mohamed Nabhan ambasador Palestine u Srbiji Avram Izrael političar jevrejskog porekla

Urednik i voditelj emisije je Jelena Pejović.

Strašne slike stižu, sukobi ne prestaju?

- U ovom trenutku ne vidim način da se to zaustavi, Izraelci su rekli da im ne pada na pamet primirje. Ovo je nešto što se periodično ponavlja, i od prvog rata 1948. do 1967. nije bilo sukoba, ali je 1956. bila intervencija na Suecki kanal, kaže Paić.

- U ratu 1967. Izrael je napravio iznenađenje i napao i Egipat i Siiju, oni su izveli manevar i paralisali njihova vazduhoplovstva. Gazu su pregazili tenkovima i zauzeli Sinajsko poluostrvo, a u Jerusalimu su se sukobili sa Jordanom, kaže Mlakar.

- Rezolucije 242 i 338 u SB UN su temelj za rešenje palestinsko-izraelskog spora. Izrael je okupirao pored Zapadne obale i deo Golanske visoravni, kaže Paić.

- Kriza u Izraelu je uzrok ove eskalacije, po četvrti put Izraelci izlaze na izbore a ne mogu da sastave vladu. Netanjahu je postao šef kolonista koji otimaju naše kuće i našu zemlju. Agresija Izraela praktično traje od 1947. Došlo je do stvaranje države koja je okupirala deo Palestinu, oni su trebali da dobiju 48% teritorije. Nikad nije došlo do stvaranja palestinske države. MI tražimo stvaranje naše države i napuštanje teritorija koje je Izrael okupirao, to je 22% površine Palestine. Nama je bilo pripalo 43%. Mi smo sklopili sporazum 1993. sporazum i Izrael je priznao da treba na tim teritorijama da se stvori palestinske država, ali su oni posle ubili čovek Jicak Šamir koji je potpisao taj sporazum, kaže Mohamed Nabhan ambasador Palestine u Srbiji.

- MI smo pregovarali, a oni kad dođe do sporazuma dođe do rata, ne može tako, kaže ambasador.

- Ugovor 1993. predviđao je "teritoriju za mir", ali u Izraelu je došlo do promena na izborima kada desnica dolazi, a Jicak Šamir je ubijen. On je dobro znao šta znači rat. Sad se vlada oslanja na doseljenike, koji pre svega pripadaju ortodoksnoj struji. treba reći da je važan i Arijel Šaron. Tad je palestincima data mogućnost da se Gaza prepusti palestinskoj samoupravi. Ali su se kod njih sukobili Fatah i Hamas. Hamas su bili teroristi, ali zbog korupcije u Fatahu Hamas je postao vrlo uticajan u Gazi, a u Drugom libasnkom ratu izraelsko društvo je još više radikalizovanio, kaže Mlakar.

- Palestinci su u velikoj meri razjedinjenji oko postizanja ciljeva, a u poslednje vreme ni Hamas ne zadovoljava stavove najradikalnije Palestince, sad je tu nova organizacija Arapski džihad koji zajedno sa Hamasom ispaljuje rakete na Izrael. U vreme Trampa Izrael je imao bezrezervnu podršku, kaže Paić.

- Mi smo planirali da 22. maja imamo izbore, ali Izrael je odbio da se oni održe i u Istočnom Jerusalimu, bez obzira što smo tamo održali već tri izbora. Sad im je izgovor da je Tramp odlučio da je Jerusalim glavni grad Izraela. To ne može Tramp da odluči, tu živi pola miliona Palestinaca, mi smo rekli da ako ne bude izbora u Jerusalimu neće ih biti uopšte. Zato je opet došlo do sukoba, kao i zbog toga što su hteli da iseljavaju ljude iz jednog kvarta i naseljavaju svoje, to nećemo dozvoliti. Nadam se da će doći do primirja, mi smo bili protiv nasilja.a Izrael koristi najmodernije oružje protiv civila u Gazi, najnaseljenijem mestu na zemlji. To je državni terorizam a u Jerusalimu je etničko čišćenje, kaže Nabhan.

- Izrale je pogodio 4 zgrade koje su važne za Hamas, ubijen je njihov šef bezbednosti, oni su dali ultimatum za još jednu zgradu, vezanu za medije Hamasa. Gaza je jako mali prostor, procene su da tamo ima oko 10.000 raketa velikog dometa, za dva dana je ispaljeno oko 2.000, kaže Mlakar.

- Najveći broj tih raketa je proizveden u Gazi, oni su savladali tehnologiju a krijumčare materijal, a Palestinci su najobrazovanij deo arapskog sveta, a Palestinci u drugim zemljamazauzimaju često vrlo visoke funkcije. Oni rapsoažu oružjem odvraćanja, ali to izaziva reakciju, i ne bi me čudilo da Izrael ne krene u kopnenu ofanzivu, i taj sukob će verovatno eskalirati. Poslednji put kad je Izrael upao u Gazu imali su 43 mrtva, to su za njih tamo veliki gubici, kaže Paić.

- Nije kod vas korektno iznesena celo stvaranje države Izrael, mnogo stvari ne spominjete, svi spominjete neke brojke i usmeravate da je Izrael kriv. Niste ni rekli da je Jordan posle rata proterao mnogo izbeglica, ne spominjete da je Hezbolah teroristička organizacija. Pitam zašto se dozvoljava Hamasu da ispaljuje rakete nausmice na civilne žrtve. Izralel je demokratska zemlja ljudi koji su se okupili posle holokausta. Kad Hezbolah bude shvatio da ne može doći do mira na ovaj način i da prestane terorizam naći će se način za mir, kaže Avram Izrael.

-Srbija je zainteresovana da se što pre dođe do primirja i da počnu pregovori, interes međunarodne zajednice je da se izvrši zajednički pritisak, nikom nije do sukoba, kaže Paić.

- Veliki deo novca u Gazi ide na tunele i vojnu infrastrukturu dok ljudi žive jako loše. Gaza je pre nego što je Hamas preuzeo vlast bila veliki izvoznik povrća, a Hamas je prekinuo sve poslove sa Izraelom, vrlo surovo su kažnjavali ljude. Hamas je islamistička stranka, kaže Mlakar.

