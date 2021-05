6 ZANIMLJIVOSTI O ZAKERBERGU: Znate li zašto je Fejsbuk plav i zašto Mark uvek nosi istu odeću

Mark Zakerberg, osnivač Fejsbuka, nedavno je napunio 37 godina. Pojedini analitičari smatraju da će Cukerberg u jednom trenutku postati najbogatiji na svetu. Do tada, njegovo bogatstvo se procenjuje na 110 milijardi dolara.

Kada je kao student pokretao Fejsbuk, Mark Zakerberg ni u najluđim snovima nije mogao da nasluti da će sa 37 godina upravljati kompanijom čija bi vrednost u nekoj ne tako dalekoj budućnosti mogla da premaši milijardu dolara.

Jedan od najbogatijih ljudi na svetu, Zakerberg bi, smatraju pojedini analitičari, mogao da postane i najbogatiji, s obzirom na to koliki je globalni uticaj Fejsbuka, Instagrama i Vatsapa.

Tokom godina o Marku Zakerbergu objavljeni su brojni članci, snimljen je i film ali iako se o njegovom životu zna mnogo, neki detalji nisu opštepoznati.

Ovo su neke od zanimljivosti o šefu Fejsbuka koje je prikupio sajt Zimo.

Fejsbuk je plave boje jer je Zakerberg daltonista. On ne raspoznaje crvene i zelene nijanse te najbolje percipira plavu i upravo je to razlog zbog kojeg ta boja dominira njegovom društvenom mrežom.

Mark je poznat po svojim godišnjim izazovima. Dok mnogi razmišljaju o novogodišnjim rezolucijama i promenama u svojim životima, Zakerberg je sve donedavno svake godine sebi zadavao po jedan veliki izazov koji treba da savlada tokom godine.

Tako je jedne godine odlučio da upoznaje ljude koji nisu deo Fejsbuka, zatim je hteo da kodira svaki dan, jedan godišnji izazov bio mu je da svake sedmice pročita knjigu.

Nakon velike ekonomske krize 2009. je sebi zadao zanimljiv izazov - odlučio je da nositi kravatu svaki dan. Tim potezom je hteo svima u Fejsbuku ali i izvan kompanije da dokaže da je postao dovoljno zreo i ozbiljan da može da upravlja velikom kompanijom i u teškim trenucima.

Moja je kravata simbol koliko je ozbiljna i važna ova godina za nas, rekao je u jednom intervjuu tada 24-godišnji Zakerberg.

Kao što je Stiv Džobs bio poznat po farmerkama i crnoj rolci, tako je i Zakerberg poznat po farmerkama i sivoj majici kratkih rukava.

Tokom gostovanja na jednoj konferenciji pre nekoliko godina, Zakerberg je odgovarajući na pitanja posetilaca objasnio i zašto uvek nosi istu odeću

Tom prilikom je objasnio da ne želi da troši svoju energiju na nevažne stvari, kako bi se fokusirao na najbolji način na koji može služiti zajednici. Naglasio je razne psihološke teorije prema kojima donošenje brojnih malih odluka - od toga toga šta jesti za doručak do odeće, iscrpljuje energiju i umara.

Umesto da razmišlja o modnim kombinacijama kada otvori ormar, u njemu se nalaze brojne iste, odnosno slične majice, pa nema problema sa odabirom i svoje misli i energiju, kako je rekao, može da usmeriti prema važnijim stvarima.

Osnivač Fejsbuka je nedavno na svojoj društvenoj mreži objavio sliku svojih koza, a posebno je zanimljivo ime jedne od njih. Naime, jednu je nazvao Maks a drugu Bitkoin, pa mnogi smatraju kako je to njegova poruka podrške toj kriptovaluti, odnosno tako je možda dao do znanja da i on poseduje bitkoine.

U mladosti, Zakerberg je imao dva zanimljiva nadimka. Kada je bio mali, majka ga je zvala Prinsli, a na Harvardu je dobio nadimak Slejer (Ubica).

Sa 12 godina razvio je “ZuckNet”, komunikacijsku platformu za zubarsku ordinaciju svog oca, a koju su za dopisivanje koristili i drugi članovi porodice.

