BIL GEJTS NIJE NEVINAŠCE: Osnivača Majkrosofta uprava firme oterala zbog švaleracije!

Osnivač "Majkrosofta" Bil Gejts bio je prinuđen da napusti upravni odbor kompanije nakon što je otkriveno da je imao aferu s jednom od saradnica! Kako prenosi Vol strit džornal, Gejts je tokom 2000. godine imao "neprikladnu seksualnu vezu" s jednom saradnicom koja je radila kao inženjer u "Majkrosoftu".

Otišao iznenada

Međutim, 20 godina kasnije Gejts je u martu 2020. iznenada odlučio da napusti upravni odbor kompanije koju je osnovao, što je tada privuklo veliku pažnju javnosti. Gejts je te 2019. godine najavio da želi da se posveti humanitarnom radu. Međutim, sada je otkriveno da je njegova ljubavnica, podstaknuta pokretom Me Too, poslala pismo bordu direktora o svojoj aferi sa Gejtsom. Pokret Me Too činile su žene koje su javno progovorile o tome kako su ranije bile seksualno zlostavljane ili silovane, ali da o tome nisu imale snage da govore ili im je bilo prećeno da ne otkrivaju detalje.

Odnos sa Džefrijem Epstinom - Savetovao ga pedofil U međuvremenu, Dejli bist prenosi da je Gejts između 2011. i 2014. održao više sastanaka sa osuđenim pedofilom milijarderom Džefrijem Epstinom u njegovoj vili vrednoj 77 miliona dolara na Menhetnu. Epstin je navodno savetovao Gejtsa da okonča svoj brak s Melindom za koji je tvrdio da je "toksičan". Na drugoj strani, Gejts je želeo da se Epstin uključi u humanitarni rad i popravi svoj imidž u javnosti nakon što je 2008. osuđen za podvođenje maloletnica.

Uprava "Majkrosofta" je angažovala nezavisnu pravnu kompaniju da sprovede istragu, a ljubavnica, čiji identitet nije naveden, insistirala je da njeno pismo o detaljima afere bude dostavljeno i Bilovoj ženi Melindi. - Bord direktora "Majkrosofta" tada je odlučio da bi Gejts trebalo da se povuče zbog neprikladnog odnosa s jednom od saradnica - naveo je Vol strit džornal.

Nezavisna istraga

- Polovinom 2019. primili smo zabrinjavajuće pismo o tome da je Bil Gejts imao intimne i neprikladne odnose s jednom od zaposlenih saradnica tokom 2000. Dali smo jednoj pravnoj firmi van "Majkrosofta" da sprovede istragu. Dali smo potpunu podršku autorki pisma - naveli su izvori iz "Majkrosofta". Međutim, portparol Bila Gejtsa tvrdi da afera nije imala nikakve veze s tim zbog čega je on odlučio da napusti kompaniju. - U pitanju je afera od pre 20 godina koja je sporazumno okončana. Gejts je odlučio da napusti "Majkrosoft" kako bi se više posvetio dobrotvornom radu i filantropiji.

Kurir/A.P.