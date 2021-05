KRVAVA NEDELJA U izraelskim udarima ubijeno 197 osoba, Hamas uzvratio sa više od 3.000 raketa!

Sukobi između Izraela i palestinskih militanata iz Hamasa ušli su u drugu nedelju, a prema poslednjim podacima, u dosadašnjim izraelskim udarima poginulo je najmanje 197 osoba, među kojima je 58 dece i 34 žene, dok je više od 1.230 osoba ranjeno.

To tvrdi palestinsko ministarstvo zdravlja, koje je pod kontrolom Hamasa, dok iz Izraelske vojske navode da su likvidirali na stotine militanata.

Uništeni tuneli

Nedelja je bila najkrvaviji dan od početka sukoba. U izraelskom bombardovanju su poginule 42 osobe, među kojima 16 žena i desetoro dece.

Manekenka na protestu - Izrael osudio Belu Hadid

Država Izrael osudila je manekenku Belu Hadid (24), čiji je otac Palestinac, zbog učešća na protestima u njujorškoj četvrti Bruklin u znak podrške Palestincima u Gazi, navodeći da taj njen postupak predstavlja poziv na "eliminaciju jevrejske države". To je objavljeno na zvaničnom Tviteru države Izrael uz fotografiju Bele Hadid, koja je učestvovala na protestu noseći tradicionalni palestinski šal kefijeh, masku i zastavu Palestine, prenosi Njujork post. - Kada se poznate ličnosti poput Bele Hadid zalažu za bacanje Jevreja u more, oni se zalažu za ukidanje jevrejske države. Ovo ne bi trebalo da bude izraelsko-palestinsko pitanje. To bi trebalo da bude humanitarno pitanje. Sram vas bilo.