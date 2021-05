ENGLESKI MEDIJI KRUNISALI PRINCA ČARLSA: Novine tvrde da ima velike planove za monarhiju, kraljica upoznata sa njima VIDEO

Sandi Tajms krunisao je princa Čarlsa za "kralja" u svom naslovu u vezi sa izveštajima da 72-godišnjak želi da otvori kraljevske palate za javnost.

"Kralj Čarls da otvori palate za ljude", glasilo je naslov. Neki su to brzo primetili na društvenim mrežama.

„Zanimljivo“, tvitovao je jedan čitalac. „Možda od kriznih menadžera?“

„Kraljica nije mrtva“, primetio je drugi.

Prema izveštaju, princ od Velsa navodno planira da transformiše kraljevske rezidencije iz "privatnih prostora u javne prostore" kada postane kralj. To bi javnosti omogućilo veći pristup monarhovim službenim i privatnim domovima. Prostori kao što su Bakingemskapalata, dvorac Vindsor, Balmoral, Sandringam i Clarence House „otvoriće se šire tokom dužih perioda godine“.

Novine takođe primečuju da se Čarls, koji je prvi u redu za presto, već konsultovao sa suprugom Kamilom, vojvotkinjom od Kornvola, kao i sinom Princom Vilijamom, suprugom Kejt Midlton i drugim članovima kraljevske porodice. Njegova majka, 95, takođe je svesna planova.

„Princ želi da poveže ljude da se povežu sa institucijom“, objasnio je kraljevski izvor. "Prepoznaje da to treba da se razvija i u modernoj eri ljudi žele da mogu da pristupe svojim palatama. On to prihvata i doživljava ih kao javne prostore više nego privatne prostore."

Novine su izvestile da se u Buckinghamskoj palati odvija „program obnove od 369 miliona funti“ - ili 520 miliona dolara - koji finansiraju poreski obveznici. Očekuje se da će biti završen 2027. I Čarls i kraljica veruju da "javnost treba da ima maksimalnu korist od palate" nakon završetka obnove. Čarls takođe razmatra mogućnost otvaranja palate i vrtova tokom cele godine kada je kralj, uključujući i prebivalište.

Državne sobe i vrtovi su obično otvoreni za javnost od jula do oktobra kada je kraljica u Balmoralu. Godišnje Bakainagemsku palatu poseti oko 500.000 ljudi. Međutim, pandemija koronavirusa prinudno je zatvorila prošle godine. Za ovo leto, otvaranje je ograničeno samo na vođene ture i baštenske piknike.

Državni stanovi u Vindzoru obično su otvoreni za javnost pet dana u nedelji, ali pandemija utiče i na radno vreme.

Balmoral, prepoznat kao omiljena rezdencija, u privatnom je vlasništvu monarha. Međutim, javnost može da pristupi do tri hektara vrtova zamka, nekih terena i plesne dvorane od aprila do jula. Veruje se da Čarls želi da otvori još soba i terena tokom više godine.

Sandringam, gde se kraljevska porodica okuplja tokom praznika, otvoren je za javnost od aprila do oktobra. Međutim, gosti mogu pristupiti samo sobama u prizemlju i 60 hektara vrta. Lokalitet je izvestio da Čarls želi da pozove javnost tokom cele godine. Pored toga, želi da otvori Klarense Haus, svoju londonsku rezidenciju, tokom cele godine. Taj prostor je otvoren za javnost samo tokom leta.

Saopštenje je stiglo samo nekoliko dana nakon što se Charlesov najmlađi sin, princ Hari, otvorio o svojoj vezi sa patrijarhom.

Kurir.rs/Fox