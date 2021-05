BAJDEN OPET POKAZAO LICEMERJE: Na promociju električnih vozila stigao u dizel Zveri! Evo koliko goriva sprži na 100 kilometara!

Predsednik SAD Džo Bajden voziće se u oklopnoj limuzini koja guta fosilno gorivo poznatoj pod nazivom Zver kada stigne u utorak u pogon za proizvodnju električnih vozila Ford Motor Co. kako bi predstavio svoju agendu nulte emisije.

Zver od 20.000 kilograma, nabudženi Kadilak, pokreće dizel motor za koji se procenjuje da troši 23 litra goriva na 100 kilometara.

Dizelski automobili imaju niže emisije ugljen-dioksida od vozila na benzin. Međutim, dizel automobili mogu više uticati na globalno zagrevanje, jer mogu emitovati 25 do 400 puta više čađi po milji, prema izveštaju Univerziteta Stanford.

Bajden je putovao je u Detroit avionom Air Force One, a zatim bi se vozio otprilike 20 kolometara u Zveri do Fordovog centra za električna vozila Ruž u Dirbornu.

Predviđeno je da dobije pregled novog električnog pikapa Ford F150, koji je težak oko 15.000 kilograma manje od Zveri.

Sekretarica za štampu Bele kuće Jen Psaki rekla je da predsednik želi jednog dana da dobije Zver na električni pogon.

"To je sigurno naš cilj", rekla je novinarima koji su putovali Air Force One. "To je sigurno nešto o čemu je predsednik razgovarao i što je njegov cilj."

Psaki slegla je pitanjima u vezi sa ironijom da je Bajden je putovao u benzinskoj pumpi do pogona na električna vozila.

"Mislim da će trebati neko vreme da nastavimo da razvijamo industriju električnih vozila u našoj zemlji. Zbog toga predsednik smatra da treba da postoji istorijska investicija ", rekla je ona.

