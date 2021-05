OBAMINO LICEMERJE ISPLIVALO U KNJIZI: Za Trampa govorio da je korumpirani skot, ali ni o Bajdenu nije imao dobro mišljenje VIDEO

Obama je isključio svaki takav oprez tokom izbora 2020. godine zbog kojih je njegov vlastiti potpredsednik Džo Bajden ušao u Belu kuću. Ali iza kulisa, sa donatorima i savetnicima, Obama je navodno bio mnogo iskreniji.

Prema novoj knjizi, Obama je Trampa nazvao „ludakom“, „rasističkom, seksističkom svinjom“, „onim jebenim luđakom“ i „korumpiranim skotom“.

O tim primedbama izveštava Edvard-Ajzak Dover, novinar Atlantika, „Battle for the Soul: Inside the Democrats’s Campaigns to Defeat Donald Trump“, koji će biti objavljeni sledeće nedelje.

Odlomci iskrenog izveštavanja Dovera objavljeni su već - uključujući odlomak u kojem se citira sada već prva dama Džil Bajden, koja kaže da bi sada potpredsednica Kamala Haris trebalo da se "jebe" nakon nezaboravnog ranog napada na Džoa Bajdena u primarnim izborima.

Izgleda da je Obamina izjava o Trampu verovatno izazvala gnevnu reakciju 45. predsednika.

Tramp i dalje ima ogromnu moć nad Republikanskom strankom. Ali on je u sve većoj političkoj i pravnoj opasnosti od potencijalne komisije u stilu 9/11 zbog napada na Kapitol 6. januara i više istraga o njegovim finansijskim poslovima.

Trampovo gnušanje prema Obami je dobro poznato i često se izražava, počev od njegovog zagovaranja rasističke zavere u vezi sa drugom, koja je rekla da Obama nije kvalifikovan za predsednika.

Obamina osećanja su dobro poznata, ali retko su izveštavana tako otvoreno.

Dovere izveštava da je Obama prvo više voleo Trampa kao predsednika od Teda Kruza, jer Tramp nije bio ni blizu toliko pametan kao desničardki senator iz Teksasa, vicešampion na republikanskim izborima 2016. godine.

Ali od 2017. godine, kako je stvarnost brzo nastupila, Obama je reagovao kao i mnogi u SAD-u i širom sveta.

"On je lud“, izveštava Dovere, Obama govoreći „velikim donatorima koji žele da iz njega iscede reakciju u zamenu za velike čekove koje su pisali njegovoj fondaciji“.

"Češće:„ Nisam mislio da će biti ovako loše. “Ponekad:„ Nisam mislio da ćemo imati rasističku, seksističku svinju. “U zavisnosti od raspoloženja dana ... prolaznog„ tog jebenog luđaka 'odmahujući glavom “.

Obamina najoštrija primedba, prenosi Dovere, podstaknuta je izveštajima da je Tramp razgovarao sa stranim liderima - uključujući Vladimira Putina, usred istrage ruskog mešanja u izbore i veza između Trampa i Moskve - bez ikakvih pomoćnika.

" Taj korumpirani skot ’, primetio je on"

Kako je Džo Bajden jedva dobio predsedništvo Dover takođe opširno izveštava o odnosu između Obame i Bajdena koji nije bio tako gladak kao što se moglo pomisliti s obzirom na njihovu zajedničku osmogodišnju zajednicu.

Poput Alena i Parnesa, Dovere izveštava o Obaminim glasnim sumnjama, koje deli veliki deo demokratskog establišmenta, da je Bajden bio prestar i možda je prošao najbolje.

Dovere takođe izveštava možda o Bajdenovom ključnom uvidu u kampanju, da demokrate, uključujući rivale u kampanji, i on i Obama dok su bili na vlasti nisu bili dovoljno usredsređeni na glasače radničke i srednje klase koji su Trampu doneli pobedu nad Hilari Klinton 2016. godine.

U intervjuu, Bajden opisuje veličinu izazova koji je našao nakon što je uspio u svom trećem pokušaju da bude predsednik, blizu svog 78. rođendana i usred globalne pandemije.

