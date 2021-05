OVO JE DEVOJČICA KOJA JE USPELA DA POBEGNE OTMIČARU: Opisala šta je uradila da bi muškarca koji ju je napao lakše uhvatili VIDEO

Devojčica (11), koja se pre nekoliko dana odbranila od naoružanog muškarca koji je pokušao da je kidnapuje, rekla je da joj je serija "Red i zakon" pomogla da pobegne od otmičara i pomogne policiji da ga uhvati.

Nju je Džered Pol Stanga (31) napao 18. maja oko 7 sati ujutru na autobuskom stajalištu u okrugu Eskambija na Floridi. Stanga je izleteo naoružan iz belog džipa i pritrčao devojčici, koja se u tom trenutku igrala čekajući autobus. U sledećem trenutku je devojčicu ščepao i pokušao da je odvuče do vozila. Srećom, ona je pružila jak otpor, uspela je da ga saplete i potom mu se otrgne i pobegne.

Nekoliko sati kasnije napadač je uhvaćen, a policiji je mnogo pomoglo što je devojčica na njemu ostavila "trag". Na odeću mu je nalepila plavi slajm koji je imala kod sebe.

Devojčica Alisa kaže da je namerno zalepila slajma na odeću otmičara jer je "znala da to može da bude dokaz ukoliko ga policija pronađe".

"On je izašao iz kola sa nožem u ruci i krenuo je ka meni. Ja sam pokušala da pobegnem, ali me je on uhvatio", rekla je devojčica za medije.

Alisa kaže da je uspela malo slajma da mu izmaže po nadlaktici dok se borila sa njim.

"Mislim da sam uspela malo i na podlaktici da mu ostavim", rekla je hrabra devojčica.

Stanga je optužen za pokušaj otmice, napad hladnim oružjem i napad na maloletno lice. On se nalazi u pritvoru, a određena mu je kaucija u visini od 1,5 miliona dolara.

Alisa je prethodno rekla roditeljima da joj je jedan muškarac prišao pre dve sedmice. Od tada je devojčicu svako jutro neko pratio na stanicu. Prvo jutro kada je otišla na stanicu bez roditelja napadač se vratio i ščepao je.

Kurir.rs/NBC News