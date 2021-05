VIRUSI BUDUĆNOSTI Šef SZO upozorava: Biće smrtonosniji od korone i izazvaće nove pandemije!

U borbi protiv virusa ne sme biti opuštanja foto: Shutterstock

On je istakao da je to izvesno poput evolucije i da nema šanse da se to ne dogodi.

"Nemojte da grešite, ovo sigurno nije poslednji put da se naša planeta susreće sa pandemijom. To je evolucijska sigurnost. Doći će novi virusi koji imaju potencijal da budu mnogo zarazniji i mnogo smrtonosniji od ovoga", rekao je Gebrejesus na sastanku ministara zdravlja iz 194 države članice SZO.

U ohrabrujućem tonu on je istakao da je vrlo važno to što se poslednje tri uzastopne nedelje smanjuje broj preminulih od koronavirusa.

"Svet uprkos tome ostaje u krhkoj situaciji i moramo biti oprezni bez obzira na procenat vakcinisanih".

Prvi čovek SZO je apelovao na bogate zemlje da doniraju vakcine siromašnim državama jer je 75 odsto svih proizvedenih vakcina u svetu završilo u deset najbogatijih zemalja. On je ranije ovu nepravdu nazvao "vakcina aparthejdom", preneo je portal "Raša tudej".