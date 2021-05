AMERIKANCI SE LJUTE: Evropska unija neće da prekine odnose sa Kinom, više im je stalo do para nego do ljudskih prava

Iz finansijskih i strateških razloga, Brisel želi snažnije ekonomske veze sa Pekingom koji podržava napore Unije da se na svetskoj sceni predstave kao svetionik zapadnjačkih vrednosti.

Problem je, navodi američki CNN, što Evropa tako žmuri na činjenicu da Kina krši ljudska prava.

Poslednjih deset godina, najveći trgovinski blok na svetu radio je na osnaživaju ekonomskog partnerstva sa Pekingom. A onda se u decembru, EU našla na udaru kritika, kako unutar bloka tako i van, kada su zaključili pregovore sa kineskom vladom Sveobuhvatnim dogovorom o investicijama (CAI).

Predsedavajuća Evropske komisije Ursula fon red Lajen je navela da će dogovor, ako ga ratifikuje svih 27 članica, omogućiti evropskim firmama pristup bez presedana kineskom tržištu i dodala da je Kina obećala transparentan i nediskriminišući stav prema EU.

Razlog za brigu je taj što niko ne zna da li će se Kina pridržavati dogovorenog. "U dogovoru se pominju kršenja ljudskih prava i prinudni rad, ali ne postoji mogućnost da se Kina primora da uradi bilo šta", rekla je Samira Rafaela, članica EU parlamenta.

Večina njenih kolega je saglasna sa njom. Prošle nedelje, parlament je glasao o zamrzavanju primene CAI do daljnjeg u znak protesta zbog sankcija koje je Kina uvela petorici evroparlamentaraca zbog kritikovanja načina na koji se Peking odnosi prema muslimanskoj manjini Ujgurima.

Zamrzavanje je, prenosi medijski "portparol" američke administracije, zapravo poslednja kap za ljude kojima je muka od prijateljskog sporazuma sa vladom u Pekingu koja zatvara ljude u radne logore, podriva demokratiju u Hongkongu i izaziva sukobe u regionu.

"Poruka koju šaljemo ovim potezom nije da će se o CIA razgovarati ako Kina podigne sankcije", kaže Rejnhard Butikofer, predsedavajuči delegacije parlamenta za odnose sa Kinom. "Ako se sankcije ukinu, detaljno ćemo razmotriti dogovor koji je daleko od zadovoljavajućeg. Postoje nedostaci i slabosti kada je reč o prinudnom radu, održivosti, rešavanju sukoba. Ti problemi će postojati i ako vaskrsnemo dogovor", rekao je on.

S obzirom na to da je šansa da Kina uskoro ukine sankcije ravna nuli, to stvara problem za glavešine EU komisije koji su uložili značajan politički kapital u dogovor.

Za evropske političare, Kina je ključna za njihove aspiracije da postanu večiki igrači na globalnoj sceni i diplomatski nezavisni od svog najvažnijeg saveznika: Sjedinjenih Država, analizira CNN.

"Strateška autonomija" je prioritet EU koja je sada suočena sa ruskom agresijom na istoku, zavisnošću od kineskih medicinskih zaliha i povlačenjem američkih snaga iz Evrope.

"Dogovor sa Kinom je važan deo te strategije. Ako se kineski i evropski parlament ne pomere, EU rizikuje da izgubi dogovor koji bi zacementirao ideju da mogu da donose odluke u odbrani svojih komercijalnih interesa a da pre toga ne moraju da zatraže dozvolu SAD", rekao je Stiven Blokmans, direktor istraživanja u Centru za evropske političke studije.

Uprkos protestima evropskih parlamentaraca, komisija smatra da je dogovor sa Kinom dobar za EU. Zvaničnici koji su govorili za CNN kažu da u potpunosti razumeju nevoljnost parlamenta da pristane na dogovor, jer politički uslovi za to ne postoje. Jedan je čak ocenio da je zamrzavanje dogovora dokaz da "ekonomski interesi neće sprečiti EU da se bori za ljudska prava".

Sa druge strane, ti isti neimenovani zvaničnici kažu da je dogovor retka prilika da se Peking pismeno obaveže na nešto, a ta prilika bi uskoro mogla da bude propuštena jer se u Nemačkoj i Francuskoj očekuju izbori a te dve zemlje su bili glavni zagovornici dogovora.

Kina je bila jedan od prioriteta Angele Merkel, nemačke kancelarke koja posle 16 godina na vlasti ove jeseni odlazi. Kako stvari sada stoje, njena stranka koja bez nje nema političkog uticaja, će najverovatnije ući u koaliciju sa Zelenima, koji se protive saradnji sa Kinom, a to bi moglo da umanji nemačku podršku CAI.

Drugi zagovornik dogovora, francuski predsednik Emanuel Makron ima izbore sledeće godine. Zbog toga što mu je glavna protivnica, desničarka Marin Le Pen, navodi mnoge na pomisao da će narednih meseci Makron malo spustiti loptu na globalnoj sceni.

Postoje, međutim, i oni koji smatraju da pošto CAI nije isključivo trgovinski dogovor, parlamenti neće žuriti sa ratifikacijom.

Komisija je, i pored toga što Evropa polako uviđa karakter njihovog odnosa sa Kinom, uverena da su dobro uložili svoj politički kapital i da će zemlje-članice vremenom izabrati ekonomske prednosti dogovora, piše CNN. "Čak i ako se vođe promene, ekonomska realnost u Nemačkoj i Francuskoj neće, a ekonomija ima običaj da trijumfuje nad drugim pitanjima", rekao je jedan diplomata.

Belgijski evroposlanik Filip Lamter se ne slaže: "Mislim da će se odnosi EU i Kine pogoršati pre nego što se poboljšaju. Čak i ako podignu sankcije, kakva će poruka biti poslata o evropskim vrednostima ako pristanemo na dogovor koji ne garantuje poštovanje ljudskih prava, demokratiju i održivost?".

Medijska kuća bliska predsedniku Džou Bajdenu piše i da se sama EU nije mnogo proslavila kada je reč o odbrani ljudskih prava i da ne rade dovoljno na tome.

"Trgovina i investicije su oblasti gde je ekonomski interes uvek prevladavao poštovanje ljudskih prava, kao što su bezbednosna pitanja uvek prevladavala u vođenju migrantskih pitanja", kaže Elena Krespi iz Međunarodne federacije za ljudska prava.

I dok evropski parlament ima "dobru istoriju" borbe i zaštite ljudskih prava, komisija, kažu kritičari, i nema.

"Trenutna komisija ne radi dovoljno na očuvanju i sprovođenju evropskih vrednosti", smatra Alis Stolmejer, izvršni direktor grupe Obranimo demokratiju. "Bilo da je reč o vladavini prava u Mađarskoj i Poljskoj ili ignorisanje zločina negde drugde, EU nažalost ima politiku prihvatanja siledžija", dodala je ona.

Nije tajna da je EU u fazi tranzicije. Oni koji su u centru projekta budućnost vide u bližoj uniji i briselskim političarima koji bi postali ozbiljni igrači na svetskoj pozornici. Ako je balansiran odnos sa Kinom suštinski bitan za to, trenutno raspoloženje među političarima u zemljama članicama treba ozbiljno da zabrine briselsku elitu, ocenjuje CNN.

Možda još više zabrinjava, kaže Blokans, to što bi Kina mogla da ponovo zarmotri da li želi dogovor sa Unijom. "Moguće je da Kina gleda na EU kao na sekdunardog igrača, lakeja SAD. Ako je to slučaj, mogli bi da procene da im se politički isplati da ovaj dogovor propadne", rekao je on.

Što duže potraje blokada zbog sankcija, to su veće šanse da dogovor propadne. A ako se to dogodi, glavni u Briselu će možda zažaliti što su uložili toliko političkog kapitala u saradnju sa jednim od najgorih zlostavljača na svetu, zemljom koja gazi po ljudskim pravima, završava CNN svoju moralizatorsku analizu odnosa Pekinga i Brisela.

Kurir,rs/K.P.