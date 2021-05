POSLE PARIZA OTKAZAN LET IZ BEČA ZA MOSKVU: Rusija nije dala dozvolu za alternativnu rutu zbog EU sankcija Belorusiji!

Avio-kompanija ''''Austrijen erlajns'''' otkazala je danas let od Beča do Moskve pošto nije dobila dozvolu Rusije za alternativnu rutu kako bi se izbegao vazdušni prostor Belorusije. EU je ztražila od svojih avio-kompanija da izbegavaju Belorusiju i njen vazdušni prostor nakon incidenta u kojem su beloruske vlasti prizemljile avion u kojem je bio novinar disident, koji je zatim uhapšen, ali Moskva ne dozvoljava preusmeravanje letova za avione koji lete do Rusije. Iz tog razloga danas nije poleteo ni avion Er Fransa od Pariza do Moskve. "Reakcija Rusije je za nas neshvatljiva", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Austrije tim povodom, prenosi Rojters.

Kurir.rs/Tanjug