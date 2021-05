HIT NA MREŽAMA: Voditeljka pomešala pisca Vilijama Šekspira sa čovekom koji je prvi na svetu primio vakcinu protiv korone VIDEO

Zapravo je njegov imenjak Vilijam Bil Šekspir (81) preminuo u bolnici u Engleskoj početkom ove nedelje. Bard Šekspir umro je 1616. godine.

To je očigledno bila novost za Noviljo. "Dobili smo vesti koje su nas sve šokirale, s obzirom na to koliko je ovo veliki čovek. Pričamo o Vilijamu Šekspiru i njegovoj smrti. Ispričaćemo vam kako i zašto se to dogodilo", obznanila je voditeljka auditorijumu.

"Kao što svi znamo, on je bio jedan od najvažnijih pisaca na engleskom jeziku - za mene majstor. Evo ga. Bio prvi čovek koji je primio vakcinu protiv koronavirusa. Preminuo je u Engleskoj u 81. godini", nastavila je voditeljka.

Da je čitav svet pozornica pokazale su društvene mreže na kojima se snimak voditeljke proširio brzinom svetlosti.

"Montagijevi i Kapuleti su mu otišli na sahranu", naveo je jedan tviteraš aludirajući na porodice Romea i Julije, Šekspirovih ukletih ljubavnika. "Britaniji je bilo potrebno četiri veka da upozore na postojanje virusa. Uz to, krive Kinu", dobacio je drugi.

Bil Šekspir, bivši radnik Rols Rojsa prvi je čovek na svetu koji je dobio vakcinu protiv korone. Preminuo je u četvrtak, ne od posledica korone.

Kurir.rs/K.P.