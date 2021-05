HLADNI RAT SAVEZNIKA U NATO: Danski obaveštajci otkrili ko špijunira evropske zvaničnike! Merkelova i Makron traže krivca!

"Ako su informacije tačne, one nisu prihvatljive među saveznicima", a "još manje između saveznika i evropskih partnera", francuski predsednik je reagovao na kraju francusko-nemačkog saveta ministara, čije je reči odmah podržala nemačka kancelarka.

"Držim se poverenja koje ujedinjuje Evropljane i Amerikance i među nama nema mesta sumnji", dodao je on. "Dakle, očekujemo potpunu jasnoću. Pitali smo naše danske i američke partnere za sve informacije o tim otkrićima i prošlim događajima i čekamo te odgovore."

"Potvrđujem izjave Emanuela Makrona", rekla je Angela Merkel. "Uverila me je činjenica da su danska vlada i ministar odbrane takođe jasno stavili do znanja šta o tome misle. To je dobra osnova ne samo za razjašnjavanje činjenica, već i za uspostavljanje odnosa poverenja", dodala je ona .

Prema istrazi danske javne televizije Danmarks Radio (DR) objavljenoj u nedelju uveče u nekoliko drugih evropskih medija, Vašington je koristio dansku podmorsku kablovsku mrežu da prisluškuje zvaničnike iz četiri zemlje (Nemačke, Švedske, Norveške i Francuske) najmanje do 2014. godine .

Ovi nalazi su zasnovani na poverljivom izveštaju danske Vojne obaveštajne službe (FE).

Kurir.rs/Index.hr