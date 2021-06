ŠOK ANKETA! Ameri otkrili: U ova tri rata su rado učestvovali, a u ovim bi voleli da nisu VIDEO

Trećina ili više ispitanika veruje da su Sjedinjene Države pogrešile kada su poslale snage da se posebno bore u tri rata - nedavnom angažmanu u Iraku (43 procenta kaže da je to bila greška, 33 procenta kaže da nije) i intervenciji u Avganistanu ( 36 procenata naspram 39 procenata), ali posebno rat u Vijetnamu.

Polovina Amerikanaca (48 odsto) kaže da je greška poslati trupe da se bore u Vijetnamu, u poređenju sa 28 odsto koji kažu da nije. Jedna četvrtina (25 procenata) nije sigurna da li je to bila greška. Tri od pet (61 posto) Amerikanaca starijih od 65 godina vjeruje da je to bila greška, a samo 14 posto je reklo da "nije sigurno" po tom pitanju.

Polovina ispitanika starih od 45 do 64 godine (53 procenta) kaže da je greška poslati trupe u Vijetnam, a jedna četvrtina (24 procenta) nije imala mišljenje. Otprilike dva od pet (38 procenata) ispitanika uzrasta od 30 do 44 godine veruje da je to bila greška (sa 30 procenata koji nisu sigurni).

Četvrtina ili više ne izražava nikakvo mišljenje o ratovima iz Koreje do danas, dok će stariji Amerikanci verovatnije imati mišljenje o bilo kom vojnom angažovanju.

Aktivnosti u Iraku češće se smatraju greškama, iako postoje stranačke razlike. Demokrate veruju da je vojna borba u Iraku bila greška od 52 procenta nasuprot 27 procenata koji misle drugačije. Trećina republikanaca (37 posto) slaže se da je greška slati snage u Irak, dok 43 posto odbacuje takav stav.

Mišljenje o Avganistanu je uglavnom usko podeljeno. Demokrate imaju tendenciju da veruju da je greška poslati trupe u Avganistan za 43 procenta nasuprot 34 procenta koji misle drugačije, dok trećina republikanaca (34 procenta) kaže da je to bila greška, u poređenju sa 48 procenata koji kažu ne.

Nedavne ankete pokazuju da je obećanje predsednika Bajdena o povlačenju trupa iz Avganistana popularna odluka. U anketi sprovedenoj prošlog meseca, 55 odsto je odobrilo odluku, a 22 odsto nije.

Međutim, ne smatraju se svi američki vojni angažmani greškama. Dve trećine Amerikanaca (68 odsto) kaže da vojno učešće u Drugom svetskom ratu nije greška, dok troje od pet (61 odsto) to isto govori o Prvom svetskom ratu. Amerikanci smatraju da korejski rat nije greška (26 posto kaže da jeste, 44 posto kaže da nije). Tri od 10 (30 procenata) veruje da je operacija Pustinjska oluja (poznata i kao Zalivski rat) bila greška, dok 45 procenata kaže da nije.

Kurir.rs/Geopolitika.news