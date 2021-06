STAO U ODBRANU MERKELOVE Makron: Neprihvatljivo je špijuniranje saveznika

Pariz i Berlin zahtevaju da se u potpunosti razjasni skandal vezan za prisluškivanje evropskih zvaničnika, među kojima je i nemačka kancelarka Angela Merkel. Francuski predsednik Emanuel Makron razgovarao je sa šeficom vlade u Berlinu, nakon što je objavljeno da je danska obaveštajna služba pomagala američkoj Nacionalnoj bezbednosnoj agenciji da prisluškuje Merkelovu i druge političare na Starom kontinentu.

Prisluškivano 200 brojeva telefona

Makron je u potpunosti dao podršku kancelarki posle virtuelnog francusko-nemačkog samita:

Kako se prisluškivalo - Softver "Eks ki skor" NSA prisluškuje pomoću tajnog kompjuterskog softvera "Eks ki skor" (Xkeyscore), koji traga i analizira podatke na internetu koji konstantno pristižu. NSA je ovaj softver podelila sa obaveštajnim službama u Australiji, Kanadi, na Novom Zelandu, u Velikoj Britaniji, Japanu i Nemačkoj. Sistem omogućava gotovo neograničen nadzor nad bilo kim i bilo gde u svetu. Sastoji se od niza korisničkih interfejsa, pozadinskih baza podataka, servera i softvera koji obrađuje određene vrste podataka koje je NSA već prikupila koristeći druge metode. Sistem se sastoji od preko 700 servera na više od 150 lokacija širom sveta.

- Ukoliko su ove informacije o prisluškivanju tačne, radi se o neprihvatljivoj praksi među saveznicima. Još je manje prihvatljivo prisluškivanje među evropskim saveznicima i partnerima - rekao je Makron, prenosi CNN.

Prve informacije da američka NSA prisluškuje Merkelovu izneo je Edvard Snouden, saradnik CIA, još 2013. On je otkrio da je NSA dobila od jednog zvaničnika Stejt departmenta 200 brojeva telefona da ih prati i da su među njima bili brojevi telefona svetskih zvaničnika.

Šta sve može "Eks ki skor" - Čita sve i-mejl poruke bilo gde u svetu - Prati protok na svim internet sajtovima - Može da pristupi bilo kom računaru - Prati bilo koji laptop bilo gde u svetu - Može da prati digitalni otisak svake osobe

Tužilaštvo u Nemačkoj je pokrenulo istragu, ali je ona obustavljena 2015. uz navode da nema dovoljno dokaza i podataka da je sprovede do kraja. Danska vlada je 2014. pokrenula istragu i prošle godine je smenjeno čitavo rukovodstvo obaveštajne službe. Posle razgovora s Makronom oglasila se i kancelarka, koja je poslovično pokušala da spusti loptu na zemlju: - Slažem se da je prisluškivanje među saveznicima neprihvatljivo. Ali ništa se nije promenilo u našem stavu kad je reč o objašenjenju koje smo dobili u to vreme. Fokusiramo se na sadašnjost i gradimo odnose od poverenja. A ono što je bilo tačno u to vreme i danas stoji. Osećam olakšanje jer su danska vlada i ministarka odbrane vrlo jasno izneli stav o ovom pitanju.

Pod prismotrom NSA

Štefen Zajbert, portparol nemačke vlade, održao je vanrednu konferenciju za medije u Berlinu.

Bez dlake na jeziku... Marija Zaharova, portparol MIP Rusije foto: EPA / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Marija Zaharova tvrdi To je samo vrh ledenog brega Američko i dansko špijuniranje evropskih lidera samo je vrh ledenog brega, rekla je portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. - Situacija je strašnija i za zemlje članice NATO. Strašnije je mnogo od toga što su pročitali, o čemu pokušavaju da ne govore u NATO i rukovodstvu Evropske unije. Čini mi se da je istina mnogo strašnija od toga što se sada pojedinačno pojavljuje u medijima - izjavila je Zaharova za radio Vesti FM, a preneo sajt Sputnjik.

- Naša vlada je u kontaktu sa svim relevantnim međunarodnim i nacionalnim vlastima kako bi se ovo pitanje razjasnilo.

Pod prismotrom američke NSA bili su i tadašnji nemačkih šef diplomatije Frank-Valter Štanmajer, kao i opozicioni političar Per Štajnbruk. Mediji u Kopenhagenu su objavili da su uz pomoć danskih provajdera prisluškivani i političari u Švedskoj, Francuskoj, Norveškoj i Holandiji.

Kurir