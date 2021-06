MUKE BIVŠEG KANCELARA NEMAČKE: Gerhard Šreder plaća 22.000 evra bivšem mužu svoje žene!

Porodični sud u Seulu je Šrederu naložio da plati 30 miliona vona, što je oko 22.000 evra, preneo je dnevnik Korija tajms. Bivši suprug Šrederove supruge koji je ugledni kozmetički hirurg tužio je Šredera. On je kao razlog za tužbu naveo to da se u novembru 2017. razveo od tadašnje supruge Sojeon nakon što su postigli sporazum da će ona okončati svoju vezu sa Šrederom koju je imala dok su oni još bili u braku.

Međutim, dogodilo se upravo suprotno. U maju 2018. godine Šreder i Sojon su se venčali. Zbog toga je bivši suprug tužio Šredera i tražio 100 miliona vona (oko 73.000 evra).

Nije gubio vreme - Peta sreća

Bivši nemački kancelar se ženio pet puta do sada. On zaista nije gubio vreme u potrazi za izabranicom svog srca. Sa prvom suprugom Evom Šubah bio je u braku od 1968. do 1972. S drugom Ane Tašenmaher od 1972. do 1984, trećom Hiltrud Hampel od 1984. do 1997. i četvrtom Doris Kepf od 1997. do 2018. Šreder ima dvoje dece.