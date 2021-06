USPON I PAD DIVE SINALOE: Ko je Ema Koronel Aispuro, supruga zloglasnog El Čapa i šta se dešava sa njom?

Ema Koronel Aispuro vodila je glamurozan život u Njujorku, uživajući u svim pogodnostima svog braka sa El Čapom. Onda je uhapšena i bačena u zatvor u Virdžiniji. Šta se dogodilo sa kraljicom narko sveta?

U maloj ćeliji Vilijam Trusdejl zatvora u Aleksandriji, Ema Koronel provodi svoje dane, gledajući u nebo kroz uske prozore, čitajući "ljubiće" kako bi joj prošlo vreme. Život u zatvoru potpuno je drugačiji od života koji je do tada vodila.

Do pre nekoliko meseci, planirala je da pokrene sopstvenu modnu liniju "El Čapo Guzman". (Ona i El Čapo imaju status ikona u Meksiku a i njegova ćerka se takođe okušala u modnom svetu, koristeći tatino ime).

Kada je novinarka BBC-a Tara MekKilvi razgovarala sa Koronel tokom suđenja njenom suprugu 2019. u Njujorku, gospođa Guzman je nosila nakit i skupi sat.

Onda je ranije ove godine, Koronel (31) uhapšena na međunarodnom aerodromu Dules u Virdžiniji i optužena za pomaganje suprugu u vođenju zloglasnog Sinaloa kartela. Guzman (64) sada služi doživotnu kaznu zatvora u zatvoru sa maksimalnim obezbeđenjem u Koloradu.

FBI zvaničnici tvrde da je Koronel pomagala El Čapu u distribuciji kokaina i pomogla mu da 2015. pobegne iz meksičkog zatvora.

Koronel je navodno radila sa Gusmanovim sinovima u pripremi bekstva. Oni su kupili zemlju u blizini zatvora, nabavili oružje i oklopno vozilo i prokrijumčarili Gusmanu sat sa GPS-om kako bi mogao da se snađe u tunelu kroz koji je prošao vozeći se na specijalno dizajniranom motoru.

foto: EPA/JOHN TAGGART

"Nakon što je Guzman ponovo uhapšen u Meksiku u januaru 2016. Koronel Asipuro je navodno planirala još jedan pokušaj bekstva svog supruga pre njegovog izručenja SAD u januaru 2017. godine“, navodi se u sudskim dokumentima.

Njena životna priča, sama po sebi, je uzbudljiva sa nevernim suprugom, ljubavnicama i kriminalnim poslovima. I baca svetlo na tajni svet narko kartela i žena koje te kreću u tim krugovima. Datum njenog suđenja još nije određen a ako bude proglašena krivom, mogla bi da dobije doživotnu kaznu zatvora.

Pitanje krivice na stranu, analitičari koji prate narko svet kažu da je Koronel neobična pojava u ovom svetu. Javna ličnost, preduzetnica, čuvar i osoba koja je kontrolisala ko može da priđe njenom suprugu, vođi kartela.

Tradicionalno, žene trgovaca drogom su "vrlo seksualne" i nezaposlene, kaže Sesilija Farfan-Mendež, akademik sa Univerziteta Kalifornija u San Dijegu. Koronel je drugačija. "Pokazala je da i žene mogu da se nađu na rukovodećim mestima", kaže Farfan-Mendez. Derek Malc, bivši specijalni agent u američkog agenciji za borbu protiv narkotika kaže: "Kada ste u tom poslu, ili će vas uhvatiti ili će vas ubiti". Kolonel je bila hrabra sa svojim planovima da pokrene modnu kompaniju ali se obruč federalnih vlasti oko nje sužavao. "Svet se rušio oko nje", rekao je Malc.

Otmice i ubistvo

Tokom suđenja suprugu, Koronel je ručala salatu u sudu u Bruklinu i sa prijateljicama se šalila o majkama i tome kako se boriti sa njima.

"Ona je puna života", kaže Mariel Kolon Miro, njena advokatica. "Ema koju ja poznajem je puna energije i uvek nasmejana".

Koronel, koja ima i američko i meksičko državljanstvo", upoznala je Guzmana kada je imala 17 godina i par se ubrzo venčao. Imaju dvoje dece, Mariju Hoakinu i emali. Tokom suđenja suprugu, Koronel je svakog dana bila u sudnici.

Na pauzama, mermernih hodnicima suda su odzvanjale njene visoke potpetice.

"Diva Sinaloe", kaže Roman Le Kur Grandmezon, analitičar iz Pariza koji je neko vreme proučavao meksičke kartele. Sa crvenim karminom i dijamantima i uskim farmerkama, ona je oličenje ideje "bučone", ljubavnice narko dilera.

Gvadalupe Korea-Kavrera sa Univerziteta Džordž Mejson, istraživala je Sinalou, oblast u Meksuku koja je pod kontrolom el Čapovog kartela. Prema njenim rečima "bučone" nose skupu odeću, Luj Viton torbe. "Sve je preterivanje a ona je savršena predstava tog imidža. Sve je u izgledu, plastičnoj hirurgiji", rekla je ona.

Jedna od najupečatljivijih karakteristika Eme Koronel je njena "ekstremno obla" zadnjica.

Glamurozni imidž je u oštrom kontrastu sa sumornom realnošću onoga čime se El Čapo bavi.

Guzman je nasiljem održavao kontrolu nad ilegalnom trgovinom narkoticima, nagomilavši ogromno bogatstvo. Više od 300.000 ljudi je ubijeno u Meksiku od 2006. godine kada je vlada pokrenula svoj rat protiv kartela. Žrtve su bili njegovi neprijatelji ali i ljudi koji su mu bili bliski. Telo jedne njegove ljubavnice pronađeno je u prtljažniku kola. Za ubistvo je okrivljena rivalska banda.

foto: EPA

Cena lojalnosti

Lucero Gvadalupe Sančez Lopez, Guzmanova dugogodišnja ljubavnica svedočila je protiv njega. Uhapšena je 2017. u blizini američko-meksičke granice, Priznala je krivicu za narko optužbe i kada joj je rečeno da će 10 godina provesti iza rešetaka, Sančez - koja ima dvoje dece - se nagodila sa tužilaštvom.

Na sudu je opisala kako je tekla njihova afera, kako je Guzman vodio kartel. Imala je tik i često je treptala. Guzman, koji je sedeo nedaleko od nje, delovao je nestrpljivo i stalno je gledao u sat na zidu.

Koronel je sedela u drugom redu. Prolazila je prstima kroz kosu i tog dana je nosila plišani smoking kakav je nosio i njen suprug.

Upareni sakoi bili su simbol snage njihovog braka, rekao je Guzmanov advokat Vilijam Purpura. Koronel je želela da pošalje poruku Sančezovoj. "Bilo je to jedno 'jebi se' ljubavnici", rekao je Purpura. "Poručila joj je: 'On je moj'", dodao je on.

Posle svedočenja, Sančezova je vraćena u ćeliju a Koronel je otišla na ručak.

Nisu joj smetala ni svedočenja o zločinima Sinaloa kartela, od drogiranja i silovanja 13-godišnjih devojčica, do hladnokrvnih ubistava.

Na kraju suđenja je poručila: "Ne poznajem svog supruga kao osobu kakvog pokušavaju da ga predstave, ali u se divim kao ljudskom biću koje sam srela i za koga sam se udala“.

Nedugo potom, situacija se okrenula za ove žene. Sančezova je oslobođena a Koronel se našla iza rešetaka.

Mnogi su bili zgranuti načinom na koji se u sudnici šepurila svojim životnim stilom i razočarani što je ostala lojalna suprugu.

"Misle da je ispala budala", kaže Grandmezon.

Sančez se ne slaže. Kada kok je advokat rekao da je Koronel u zatvoru, nije se radovala. "Bila je tužna što je još jedna majka odvojena od svoje dece", rekla je njena advokatica Heder Šaner.

Narko-romansa

Ema Koronel rođena je u Santa Klari u Kaliforniji i ćerka je Inesa Koronel Bareras, poručnika Sinaloa kartela. Odrasla je u "zlatnom trouglu“ Sijedra Madre u Meksiku gde je, navodno, upoznala Guzmana na lokalnom festivalu kada je ona imala 17 a El Čapo 51 godinu.

Ono što je usledilo je jedna od omiljenih meksičkih narko-romansi: Ema je pobedila na takmičenju lepote i ubrzo se 2007. udala sa El Čapa (postavši tako gospođa 3 ili 4, niko ne zna jer se Guzman nikad zvanično nije razveo).

Brak je bio od koristi i njenom ocu, koji je napredovao u Sinaloa kartelu ali je 2016. uhapšen sa Eminim starijim bratom.

Posle nekoliko godina braka, Ema je 2011. trudna prešla u SAD kako bi njene bliznakinje dobile američko državljanstvo.

Kao i mnogi drugi stariji narko bosovi, El Čapo je vodio relativno skroman život, daleko od očiju javnosti dok je njegova mlada supruga privlačila pažnju medija.

Influenserka

Dok se njen suprug krio od vlasti, ona je studirala pravo. Potom je pokrenula sopstvenu modnu liniju – logo su joj bili muževljevi čuveni brkovi, a sa pažljivo koreografisanim Instagram fidom je pokušala da se nametne kao influenserka – poznat je njen post sa rođendanskom zabavom za ćerke na temu Barbike, i poseta dečjoj bolnici u Kuliakanu gde je kao neka bizarna narko princeza Dajana delila bolesnoj deci poklone – da bi kasnije rekla da ona nikada nije vodila svoje profile na toj i drugim društvenim mrežama i napustila ih. U jednom trenutku je kratko bila i učesnica jednog američkog rijalitija.

Kada je izručen SAD, Koronel je postavila srceparajući tvit: Bez obzira šta bude, obećala sam ti da ću biti tu zauvek i tu sam. Voleću te do kraja života“. Ubrzo potom, povukla se i sa ove mreže.

Da li će ga otkucati?

Mediji sada spekulišu da će i Koronel, kao i Sančezovoj, biti ponuđena nagodba. Ako pruži ključne podatke o Sinaloa kartelu, koji je i dalje veoma moćan u Meksiku, mogla bi da izađe iz zatvora ranije.

Da li će izdati supruga i srušiti jednu od najvećih narkoorganizacija na svetu ostaje da se vidi.

Kurir.rs/K.P.