Lots of Spacewalks Coming Up! 👩‍🚀🧑‍🚀 - Russian EVA - June 2 @ 1:20pm EDT - US EVA - June 16 @ 8am EDT - US EVA - June 20 @ 8am EDT Stay Tuned!! 📸NASA#space #SpaceX #nasa #NASA #spacewalk #spacesuit #astronaut #cosmonaut #roscosmos #StayTuned #Cosmos #Discovery pic.twitter.com/FqEkkdofWA