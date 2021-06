DA NIJE SMEŠNO BILO BI TUŽNO: Polovina Amerikanaca veruje da dinosaurusi i dalje nastanjuju Zemlju

Istraživači su anketirali 2.000 odraslih Amerikanaca i otkrili da četiri od 10 ispitanika veruje da su dinosaurusi izumrli pre 2.000 do 10.000 godina, mada je već odavno dokazano da su izumrli pre 66 miliona godina.

Svega jedan od pet ispitanika veruje da su izumrli pre samo 100 godina. Nekih 54 odsto ispitanika tvrdi da su oni živeli samo u Africi i Severnoj Americi, iako su njihove kosti pronađene svuda.

Pored toga, svaki od ispitanika je trebalo da imenuje bar četiri vrste dinosaurusa, od više hiljada poznatih, i kao što se očekivalo, većina je znala samo tiranosaurus reksa.

Nešto više od trećine je uspelo da se priseti brontosaurusa koji je postao popularan zbog dečijeg filma "Zemlja pre početka vremena". Ipak, 54 odsto nije uspelo da imenuje triceratopsa, dinosaurusa sa tri roga, koji se takođe pojavio u pomenutom filmu. Šest od 10 ispitanika veruje da je nekada postojao dinosaurus "dalimislišdasaurus (Doyouthinktheysaurus)", prenosi sajt studyfinds.org.

Istraživanje je sproveo "Boat Rocker Studios" koji će uskoro na Diznijevom dečijem kanalu prikazati crtanu seriju Dino ranč namenjenu predškolcima.

Anketa je pokazala da od 42 posto ispitanika sa decom mlađom od 16 godina veruje da su preneli svojoj deci ljubav prema dinosaurusima a čak tri četvrtine roditelja veruje da njihova deca znaju mnogo više od njih o ovim praistorijskim bićima.

Istraživanje je pokazalo i da tri od 10 odraslih veruje da su dinosaurusi hodali Zemljom u isto vreme kada i praistorijski ljudi iako su ove životinje živele 65 miliona godina pre pojave prvog čoveka. Svaka četvrta osoba veruje da su dinosauri živeli sa slonovima, iako je nauka potvrdila da su slonovi nastali 10 miliona godina posle izumiranja dinosaura.

"Dinosaurusi nas i dalje fasciniraju, i još uvek imamo toliko toga o čemu ne znamo“, rekao je paleontolog, profesor Stiv Brusati sa Univerziteta u Edinburgu.

"Nova otkrića do kojih su došle nove generacije naučnika zaista su promenila naučnu percepciju o tome kakvi su zapravo bili dinosaurusi. Sada znamo da su to bile pametne, aktivne, dinamične životinje više poput ptica nego ogromnih ljuspavih guštera, kako ih često prikazuju“, dodao je on.

Da budemo potpuno precizni, dinosaurusi u stvari nikada nisu potpuno izumrli – ptice potiču od dinosaurusa, što ih u stvari čini dinosaurusima, rekao je Brusati.

