KOSMOS JE GRANICA: Češka postaje centar svemirske industrije EU

GSA, EU-agencija za evropski globalni satelitsko-navigacijski program GNSS, koja je prethodno rukovodila projektima Galileo i EGNOS, postaće EUSPA (EU-agencija za svemirski program) - nova agencija za evropske svemirske programe. Njom će se ubuduće upravljati iz češke prestonice Praga.

Odluku o osnivanju EUSPA-e Evropski parlament je doneo u maju. U ovoj agenciji će, kako se očekuje, tokom narednih godina biti zaposleno do 700 radnika. Oni će se uglavnom baviti navigacijskim sistemima Galileo i EGNOS, kao i Kopernikovim sistemom za posmatranje površine zemlje, kodiranim komunikacijskim satelitskim sistemom GOVSATCOm-om i EU sistemima za praćenje orbite i prostora u neposrednoj blizini Zemlje.

"Opravdano je to što se ono što sada nastaje u Pragu može nazvati EU-ekvivalentom američke NASA-e", rekao je za DW Karel Dobeš, predstavnik češke vlade u GSA-u od 2006. godine.

"EUSPA će usko sarađivati ​​s Evropskom svemirskom agencijom ESA u Parizu," pojasnio je Dobeš. "Pri tome će ESA i dalje tražiti tehnička rešenja i dalje se razvijati. Ali pri tome je potreban i neko ko je u stanju održavati te programe", dodao je on.

Nakon tri godine rasprava i teške diplomatske bitke, Evropska komisija je odustala od ideje da ne osniva novu EU-agenciju, već da sve svemirske programe EU-a stavi pod jedan krov, objašnjava Dobeš.

"Novonastala EUSPA u Pragu biće odgovorna za provedbu svih svemirskih programa EU-a," rekao je predstavnik češke vlade.

Treći čovek u svemiru

To i Rodrigo da Kosta, direktor nove svemirske agencije EU-a, posmatra na sličan način: "EUSPA će igrati ključnu ulogu u sprovođenju svemirskog programa EU-a i ostvarenju njenih ambicija."

Već i sami planirani broj zaposlenih u novoj agenciji, istakao je, pokazuje koliko je velika predstojeća promena, i dodao da će se personal za agenciju tražiti na celoj teritorij EU-a. "Računamo da će naš grad postati centar svemirske industrije EU-a", naglasio je Dobeš.

Češka ima dobre preduslove za postane sedište nove centrale Evropske svemirske agencije: nakon SAD-a i Sovjetskog Saveza, Čehoslovačka, u kojoj se Češka nalazila od 1918. do 1992. godine, bila je treća zemlja na svetu čiji je astronaut (1978. godine) boravio u svemiru. Reč je o avijatičaru Vladimíru Remeku. On je bio član Evropskog parlamenta od 2004. do 2013. godine i lično se zalagao za sedište EU-agencije GSA u Pragu.

Tradicija proizvodnje satelita

Čehoslovačka je 1978. godine proizvela i sopstveni satelit Magion 1 i lansirala ga u orbitu. A 2019. lansiran je poslednji češki satelit Lucky-7. S obzirom na to, logično je da je Češka kontinuirano povećavala svoje doprinose za ESA-u od kada se pridružila EU-u 2004. godine. Ta izdavanja će 2021. dostići 50 miliona eura na godišnjem nivou.

I češke firme u sve većem obimu su prisutne u evropskoj svemirskoj industriji, koja sada zapošljava četvrt miliona ljudi širom EU-a. U toj zemlji sada postoji više od 60 kompanija, koje se bave izradom proizvoda za svemirska putovanja. Na primer, u Klatoviju u zapadnoj Češkoj, kompanija ATC / ATC Space proizvodi važne komponente za evropsku raketu "Ariane".

Evropska svemirska Silikonska dolina

"Odluka o tome da sedište EUSPA-e bude u Pragu ne bi bila moguća bez uspeha čeških kompanija i čeških univerziteta u segmentu svemirske industrije," kaže za DW zamenik ministra saobraćaja Češke Republike Jan Sehter, u čijoj nadležnosti je i svemirski program te zemlje. "Upravo su ti uspesi pobudili interes Evropske unije za Češku", rekao je on.

Sehter smatra da će u njegovoj zemlji nastati "evropska svemirska Silikonska dolina".

"Konačno, cilj je primeniti rezultate svemirskih istraživanja EU-a u praksi, na primer, u navigaciji, posmatranju zemlje ili korišćenju podataka u poljoprivredi ili borbi protiv potkornjaka u šumama."

Češka bi trebalo da učini sve da pomogne u tome, rekao je zamenik ministra saobraćaja. Tako bi se, istakao je on, stvorio češki pandan Nemačkom centru za vazdušni i svemirski saobraćaj (DLR).

Nedostatak podrške strancima koji rade u Češkoj

Već sada Češka ima koristi od EUSPA-e. Krajem maja ministri saobraćaja zemalja EU-a odredili su lokacije na kojima će biti smešteni novi superračunari, koji će, između ostalog, učestvovati u obradi podataka svemirskog programa EU-a. Jedan od njih biće smešten na Tehničkom univerzitetu u Ostravi.

Uprkos svemu tome, grad Prag je do sada pokazao pomalo maćehinski stav prema EUSPA-i. Novoj agenciji i njenim saradnicima biće potrebna nova zgrada - i škole za njihovu decu u kojima će se nastava odvijati na engleskom jeziku, kao i pomoć u pronalaženju smeštaja u Pragu.

"Mi u Pragu nemamo nikakve veze s tim, to je problem češke države," rekao je za DW Vít Hofman, portparol Gradske uprave Praga.

Prema rečima češkog poverenika za svemirska putovanja, Karela Dobeša, Prag je višestruko interesantan za građane iz drugih zemalja EU, koji traže posao, zbog bezbednosti koja vlada u tom gradu, žive kulturne scene i visokog kvaliteta života.

Međutim, istovremeno, Češka je do sada malo toga uradila za visokokvalifikovane stručnjake iz drugih zemalja koji žele da žive i rade u njenom glavnom gradu.

"Još uvek nema nijedne češke institucije koja pomaže strancima kada dođu ovde da rade", kritikuje Dobeš.

