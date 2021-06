ŠOJGUOVA DESNA RUKA GENERAL FOMIN: Države se dele na NAS i NJIH, s tim da su ONI obeleženi kao protivnici!

" Trenutno smo svedoci formiranja ni manje ni više nego "novog svetskog poretka" u trenutku kad postojeći međunarodni pravni sistem koji puca i kada veliki broj država zauzima stranu u novom hladnom ratu", rekao je pre nekoliko dana rekao je general-pukovnik Aleksandar Fomin, zamenikruskog ministra odbrane za državni mediji na engleskom Raša tudej

Razgovor sa general-pukovnikom Fominom obavljen je uoči 9. moskovske konferencije o međunarodnoj bezbednosti, koja bi trebalo da se održi 22. i 24. juna u glavnom gradu Rusije. Događaj okuplja vojne zvaničnike i bezbednosne stručnjake iz različitih zemalja.

Kako javlja RT oko 49 država je već potvrdilo svoje učešće.

"Predstojeća konferencija je nestranački događaj i sve zemlje su pozvane da učestvuju bez obzira na njihov trenutni odnos sa Rusijom, izjavio je Fomin i dodao:

„Na forumu dajemo reč ne samo partnerima koji dele naše pristupe rešavanju glavnih svetskih problema, već i protivnicima, zemljama sa kojima je današnja saradnja na minimumu ili jednaka nuli“, rekao je Fomin.

Diskusije poput onih na moskovskom forumu posebno su važne tokom izazovnih vremena, dodao je visoki vojni zvaničnik, jer svetski politički i bezbednosni pejzaž trenutno doživljava istorijska pomeranja, dok se 'stari' svetski poredak raspada.

"Danas smo svedoci formiranja novog svetskog poretka. Vidimo tendenciju da zemlje budu uvučene u novi hladni rat, države se dele na „NAS“ i „NJIH“, s tim da su „ONI" nedvosmisleno definisani u doktrinarnim dokumentima kao protivnici.

„Postojeći sistem međunarodnih odnosa i bezbednosni okvir se sistematski uništava. Uloga međunarodnih organizacija kao instrumenata kolektivnog odlučivanja u oblasti bezbednosti se smanjuje “, rekao je Fomi, ne navodeći primere.

Tokom poslednjih nekoliko godina, posebno pod bivšim američkim predsednikom Donaldom Trampom, više međunarodnih sporazuma je prestalo da postoji. U stvari, ostaje samo jedan glavni sporazum između Vašingtona i Moskve - novi ugovor START - nakon što se predsednik Džo Bajden složio da ga produži za još pet godina.

Pojava novih sistema naoružanja, kao i napori nekih država da ratovanje uvedu u područja koja ga nikada ranije nisu videla, dodatno ubrzavaju pojavu „novog svetskog poretka“, primetio je Fomin.

„Pojavljuju se fundamentalno nove vrste oružja koje radikalno menjaju odnos snaga u savremenom svetu, a ratovanje ulazi u nova područja - u svemir i sajber prostor. To, naravno, dovodi do promene principa i metoda rata “, dodao je on.

Kurir.rs/RT