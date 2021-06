58. GODINA OD ZAVRŠETKA AFERE PROFJUMO Sovjetska vojna obaveštajan služba GRU je preko SEKS SKANDALA srušila ministra rata!

Na današnji dan navršilo se 58. godina od završetka "Afere Profjumo", kada je ministar za rat u vladi Harolda Makmilana, Džon Profjumo (48) podneo ostavku kad se utvrdilo da je njegova ljubavnica Kristina Kiler (19) održavala veze sa sovjetskim obaveštajcem u Londonu.

Afera Profjumo je tresla Veliku Britaniju od kad je isplivala u javnosti i u pitanju je druga afera koja je potresla ostrvo posle bekstva Kima Filibija u Moskvu.

Ova špijunska afera počela je u leto 1961.na imanju lorda Astora. Nedeljne goste koji su stigli kod lorda privukli su uzvici i smeh sa njegovog bazena. Hodajući gosti su stiglo do žive ograde koja je okruživala prostor oko bazena. Samo što su otvorili kapiju, zanosna, naga lepotica tamnocrvene kose izašla je iz vode. Kada je primetila goste cijuknula je i potrčala da potraži kupaći koji je prethodno skinula i sakrila se iza ivice bazena.

Bezazleni provod na imanju lorda Astora 1961. godine imaće za posledicu javnu sramotu britanske vlade koju je izazvala sovjetska vojna obaveštajna služba GRU, i izborni poraz Harolda Makmilana i laburista posle 13 godina vladavine.

foto: Printscreen YouTube

Lepotica iz bazena bila je tada dvadesetgodišnja Kristina Kiler, gošća doktora Stivena Vorda. Vord je bio osteopata, čija veština uklanjanja bolova dodirom ruke imala je brojne poklonike među britanskim bogatašima i aristokratijom. Među njima je bio i gore spomenuti lord Astor, koji mu je u znak zahvalnosti za svoje usluge dao na korišćenje kućicu na svom posedu Klividin. Jedan od prisutnih gostiju tog popodneva ispred koga je iskočila naga crvenokosa Kristina bio je i ministar rata Džon Profjumo.

Zanosno telo crvenokose lepotice, još vlažno od vode potpuno ga je opčinilo. Ministar Profjumo više nije imao mira. Kroz par dana pozvao je doktora Vorda sa kojim je takođe bio prijatelj da mu zakaže sastanak sa Kristinom. Doktor Vord je ispunio obećanje Profjumu, koji nije časio časa da se upusti u strasni odnos sa fatalnom Kristinom, koja je od tog dana postala njegova ljubavnica.

Profjumovi jadi nisu počeli sa Kristinom, nego jednim drugim gostom doktora Vorda koji je takođe bio u sviti gostiju tog fatalnog popodneva pored lordovog bazena. Njegovo ime je Evgeniji Ivanov, kapetan i vrhunski obaveštajac sovjetske vojne obaveštajne službe GRU, koji se u sovjetskoj ambasadi u Londonu vodio kao pomoćnik pomorskog atašea.

Doktor Vord ga je upoznao preko ser Kolina Kuta, urednika Dejli telegrafa čiji vlasnik je bio lord Astor. Osteopata je lečio ser Kolinov lumbago. U jednom nevezanom razgovoru, doktor mu se požalio da želi da otputuje u Moskvu i načini izvesni broj slika, međutim problem je bio što mu u sovjetskoj amabasadi nisu hteli odobriti vizu. Ser Kolin se prisetio tog nevezanog razgovora u trenutku kada je grupa vojnih ataše posetila Telegraf, a među njima je bio i kapetan Ivanov. Ser Kolin je na stranu odvukao Ivanova, ispričao mu o problemu sa sovjetskom vizom njegovog prijatelja. Dogovorena je večera Vorda i Evgenija Ivanova. Njih dvojica su se odmah sprijateljila, međutim nesrećni urednik nije znao da je sve to farsa i da nijedan od te dvojice nije ono za šta se izdavao. I to će biti katastrofalno po Profjuma.

Doktor Vord je imao jednu veliku strast, obilazak londonskih noćnih klubova, gde je tražio lepe devojke, koje je kasnije promovisao kao prostitutke koje su zabavljale isključivo pripadnike visokog društva. Među njima je bila i Kristina Kiler koja je takođe kao lepa devojka Vordu zapala za oko u jednom noćnom provodu. Kristina je inače bila plesačica u klubu ” Mari kabare”. Njen nastup je opčinio Vorda koji ju je najpre obasipao poklonima, a zatim ispričao da će je uvesti u britansko visoko društvo. Ove njegove izlete ka prostitukama zapale su ranije za oko britanskoj unutrašnjoj službi Mi 5, koji su ga držali na oku, ali i ostavljali na miru, kada im je dostavljao interesantne povratne informacije. Interesantno je da je Mi 5 znao za kapetana Ivanova. O tome je bio obavešten i šef Mi 5 ser Rodžers Holis. O Ivanovu su imali sve informacije, jer kao rezidenta GRU identifikovao ga je dvojni agent Oleg Penkovski, koji je za njega rekao da je vodeći obaveštajac. Holis je stvorio plan kako bi Ivanova trebalo prevući na britansku stranu. Vordu je naloženo da brižljivo kultiviše kod Ivanova zapadni stil života i podstiče kod njega sklonost ka piću i ženama. Jedan od onih koja je često sa Ivanovim delila kreve bila je i Kristina Kiler.

Ivanov nije sedeo skrštenih ruku i o zamci koju mu je Mi5 spremala odmah je obavestio Moskvu, ali umesto da stigne naređenje o povlačenju, dobio je novi zadatak da nastavi igru. Ivanov je otkrio da Vord ne samo što je britanski establišment snabdevao mladim lepoticama, nego ih je čak i fotografisao sa političarima, biznismenima u svim mogućim pozama i ostvarivanju njihovih fetiša u krevetu. Naime Vord je imao iza lažnih ogledala po sobama skrivene fotoaparate koji su slikali mlade devojke i uticajne političare i bogataše. Veštom igrom Ivanov se uspeo dočepati slika iz čak tri albuma koje su Vord i njegovi naredbodavci iz Mi5 čuvali za ucenjivanje. Sudbina je htela, da se upravo Ivanov dočepa slika na kojima su uslikani bili Kristina i Profjumo u svim mogućim pozama.

To je iskoristio da se sastane sa Vordom i od njega zatraži uslugu. Naime Vord je morao od Profjuma da sazna datum kada su Amerikanci planirali da opreme zapadnonemačko ratno vazduhoplovstvo nuklearnim oružjem. U slučaju uspeha za Vorda neće biti nikavih poteškoća da mu se izda viza za put u Moskvu.

Dokaza da je Kristina pitala baš ovo pitanje Profjuma nikada nije bilo, kao i da li je i kako Profjumo regaovao, ako je Kristina baš pitala to pitanje koje je izdeklamovao Ivanov doktoru Vordu. Ivanovljeva akcija naterala je ser Rodžersa Holisa, da odmah nešto preuzme. Ono što je bilo čudno u celoj stvari jeste da Holis kao direktor unutrašnje tajne službe Mi 5 nije otišao direktno premijeru ili ministru unutrašnjih poslova kome je bio odgovoran. Umesto toga on se obratio sekretaru vladinog kabineta ser Normanu Bruku i izložio mu neugodan položaj u koji je zapao Profjumo. Holis je uticao da ser Norman bude taj koji bi trebao da utiče na Profjuma na saradnju o mogućem planu da Ivanov prebegne na Zapad od koga uprkos svemu nije odustajao i smatrao ga mogućim. Do tad bilo je nezamislivo da je moguće da ministar rata ima nešto sa špijunažom, a još manje da učestvuje u vrbovanju stranih diplomata. Profjumo je to sa gnušanjem odbio, a kada je saznao za sve rešio je da sa Kristinom prekine svaki kontakt. Ono u čemu je Profjumo napravio grešku bilo je što se napisao pismo Kristini kojoj se obratio sa reči ” draga Kristina”. To je bio ekser sa kojim je zakucao svoju polItičku karijeru.. Za Profjuma je već bilo kasno.

foto: Printscreen YouTube

Stvar se ubrzala kada je sve to stiglo do Džordža Viga. Njemu je 11. novembra 1962. godine stigla poruka preko telefona ” Obrati pažnju na Profjuma”. Inače Vig i Profjumo nisu baš bili u odličnim odnosima. Naime parlamentarac Vig i Profujumo su se par dana pred sudbonosni telefonski poziv sukobili u Parlamentu oko pitanja nedovoljne aklimatizacije britanskih vojnih trupa pre njihovog slanja na Bliski istok. Ono što se jedino zna jeste da informacija Vigu koji je umro 1983. nije stigla iz visokih političkih krugova. Biće da je najverovatnije celu aferukako se tad sumnjalo lansirao nestrpljivi novinar britanskih tabloida, koji je želeo da afera ugleda svetlost dana da bi imao mega ekskluzivu. Senka sumnje je takođe pala i na Profjumove neprijatelje, kojih nije bilo baš malo. Eksperti za bezbednost mnogo godina, kasnije saglasni su da nisu to bili ni Profjumovi protivnici, ni novinar željan senzacije, nego zapravo sami sovjetski agenti, koji su imali samo jedan cilj, pokrenuti lavinu skandala.

Vig i njegovi pomoćnici su sa zadovoljstvom krenuli na prečešljavanje "Dosijea Profjumo". Kristina Kiler je potvrdila da je bila Profjumova ljubavnica, kao i sovjetskog agenta Ivanova. Kada je prikupio dovoljno dokaza o tome Vig je 12. marta 1963. godine pred Donji dom izneo celu aferu na videlo. Laburistima je bilo jasno da je skandal velikih razmera neizbežan. Još gora stvar pokazala se da ministar unutrašnjih poslova Henri Bruk o ovoj aferi nije imao pojma. Profjumo je na saslušanjima podovodm ove afere poricao bilo kakvu vezu sa Kristinom Kiler, smatrajući to podvalom. Međutim Vig je tražio da šef Mi 5 ser Rodžer Holis svedoči i na saslušanju tražio od njega da objasni njemu, parlamentarcima, ali i britanskoj javnosti o čemu se ovde zapravo radi.

U međuvremenu Kristina Kiler se uplela u seksualnu aferu sa još dvojicom ljubavnika, a isplivao je i da je Profjumo, krajem 1930 -tih godina prošlog veka u osvit Drugog svetskog rata imao seksualnu aferu sa nemačkom starletom Gizelom za koju se kasnije ispostavilo da je bila nacistički špijun.

Da stvar bude gora po Kristinu dvojica ljubavnika su se međusobno obračunali zbog zanosne crvenokose devojke. Došlo je do vatrenog obračuna u kući doktora Stivena Vorda. Motiv za obračun dva ljubavnika je bila ljubomora. Kristina koja je ostala bez novca krenula je u obilazak novinskih redakcija nudeći svoju priču. Da bi joj mediji poverovali sa sobom je nosila Profjumovo pismo pisano rukom. Tako je i njena priča i Profjumovo pismo dospelo u tabloide i afera je eksplodirala. Kristina koja je bila pod pritskom medija, se iznenada izgubila, u javnosti je više nije bilo. Novinari su počeli da tragaju za njom, prenela se glasina da ju je britanski establišment uklonio kao neugodnog svedoka. Pronašli su je ipak u Madridu.

S druge strane Profjumo je sve poricao. Da stvar bude gora po njega dao je i lažnu izjavu pred Donjim domom. Uspelo mu je dobiti spor sa jednim italijanskim magazinom koji je tužio za klevetu.

EPILOG AFERE PROFJUMO

Rasprava o aferi Profjumo u Parlamentu odigrala se 17. juna 1963. godine pred poslanicima Donjeg doma. Premijer Britanije Harold Makmilan je priznao da nije imao pojma šta se događa. Makmilan je posle 12 meseci podneo ostavku na mesto vođe Konzervativaca, a na opštim izborima 1964. zbog afere Profjumo je izgubio novi mandat, nasledio ga je Laburista Harold Vilson.

