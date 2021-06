VODEĆI AMERIČKI EPIDEMIOLOG LAGAO JAVNOST: Fauči podržao nošenje maski, iako je u privatnim mejlovima tvrdio da nisu efikasne!

„Mislim da je svuda propagirao maske“, rekao je Džaj Batačarija, profesor medicine sa Stanforda, za Ingraham Engl. „Postoje e-adrese koje možete pronaći u riznici e-adresa koje su objavljene tamo gde je priznao da je virus aerosolizovan - pa maske od tkanine koje ljudi preporučuju, nisu naročito efikasne protiv aerosolizovanih virusa".

„Zaista ne razumem njegov stav i njegov odgovor apsolutno nije imao smisla“, rekao je on.

Mnoštvo Faučijevih mejlova objavljeno je ove nedelje putem zahteva po Zakonu o slobodi informacija, koji uključuju februarski mejl u kojoj je savetovao nekoga da ne nosi masku na aerodromu.

"Maske su zaista za zaražene ljude kako bi ih sprečile da šire zarazu na ljude koji nisu zaraženi, umesto da zaštite nezaražene ljude od zaraze. Tipična maska koju kupujete u apoteci zapravo nije efikasna u sprečavanju virusa, koji je dovoljno mali da prođe kroz materijal “, rekao je u jednom od mejlova koje je dobio Bazfid Njuz. "Međutim, to bi moglo doneti blagu korist u sprečavanju grubih kapljica ako vas neko kašlje ili kihne. Ne preporučujem vam da nosite masku, posebno jer idete na lokaciju sa malim rizikom."

Fauči i drugi stručnjaci su kasnije preokrenuli svoje stavove, a maske su postale uobičajene u većem delu Amerike tokom 2020. i do 2021. Fauči se branio, rekavši da se njegov stav promenio kako se nauka menjala.

„Da smo tada znali da se znatna količina prenosi asimptomatski , kada bismo tada znali da podaci pokazuju da maske izvan bolničkog okruženja zaista rade kad to tada nismo znali, naravno da bi to ljudi uradili, to je tako očigledno “, rekao je na CNN-u.

Ali Batačaria je bio skeptičan, rekavši da činjenice nisu promenile značaj.

„Da, trebalo bi da se predomislite kada se nauka promeni, koja je to nauka koja se promenila uverila ga da su maske najefikasniji način?“ upitao je on.

„Direktor CDC-a Robert Redfeld rekao je da su maske efikasnije od vakcina i da mu dr Fauči nije protivrečio kada je dr Skot Atlas rekao da je to besmislica, što je i bilo“, rekao je.

„Mislim da je njegov kredibilitet u potpunosti umanjen“, dodao je.

Fauči se suočava sa sve većim pritiskom republikanaca, posebno otkako su objavljeni mejlovi, a neki iz Predstavničkog doma i Senata pozivaju ga da podnese ostavku ili da bude otpušten. Ali Bela kuća je odbacila kritike i stala uz doktora, a Bajden je rekao da je u petak "vrlo veruje" Faučiju.

