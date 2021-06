SUDBINA Ćerka princa Harija teško može do trona na Ostrvu, ali zato može na čelo Amerike!

Ćerka britanskog princa Harija i američke glumice Megan Markl, iako stara tek pet dana, već je ušla u istoriju! Malena kojoj su roditelji dali ime Lilibet Dajana Mauntbaten-Vindzor u znak poštovanja prema prabaki kraljici Elizabeti Drugoj, čiji je nadimak Lilibet, i pokojnoj princezi Dajani, majci riđokosog princa, osma je u redu za nasleđe britanskog trona.

Rođenje ćerke držali u tajnosti

Ispred nje u redu su - deda, stric, njegovo troje dece, otac i rođeni brat, pa je šansa da ona zasedne na torn samo u domenu spekulacija. Prema pisanju britanskih medija, Lilibet će imati dvojno državljanstvo SAD i Velike Britanije. Tako je ona postala prva američka državljanka u redu za britanski tron. Ona je ujedno i prva kraljevska beba u istoriji rođena na tlu Amerike ako se ne računa rođenje Mod Vindzor, unuke princa Majkla od Kenta, koja je 42. u redu za nasleđe trona.

Megan imala spontani - Neće više dece

Princ Hari i njegova supruga Megan Markl ne planiraju da imaju više od dvoje dece. Par je to objavio u sada već čuvenom intervjuu koji su dali voditeljki Opri Vinfri. Tada su otkrili da je Megan u drugom stanju i da očekuju devojčicu. Ona ih je upitala da li planiraju još dece, a oni su odgovorili da im je dvoje dovoljno i da je to to. Tom prilikom Megan je otkrila da je u novembru prošle godine imala spontani pobačaj.