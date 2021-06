RETKO I DŽINOVSKO OTKRIĆE: U Australiji pronađena nova vrsta dinosaurusa, visok kao dvospratnica, dugačak kao košarkaško igralište

Fosil dinosaurusa, nazvan "Kuper", pronađen je na jugozapadu Kvinslenda 2007. godine, u reci Kuper Krik. No, kostur je godinama ostao tajna i tek sada je naučno kategorizovan.

Stručnjaci prirodnjačkog muzeja Eromanga (ENHM) i muzeja Kvinsland, koji su svoja otkrića objavili u naučnom časopisu PeerJ, navode da je Kuper (Australotitan cooperensis) živeo pre više od 90 miliona godina.

Radi se o titanosauru – ogromnom biljojedu koja pripada porodici sauropoda, najvećoj vrsti dinosaurusa.

Procenjuje se da je ovaj dinosaurus bio visok 5 do 6,5 metara do kuka i dugačak od 25 do 30 metara, što znači da je bio visok kao dvospratnica i dugačak kao košarkaško igralište, navode iz ENHM-a. Svojim dugim vratom i repom podjećao je na poznatog brahiosaurusa.

Paleotološkinja Robin Mekenzi, suosnivačica ENHM-a, rekla je da su naučnici vrlo brzo, na osnovu veličine kostiju utvrdili da je reč o velikoj vrsti. "Komadi kostiju su bili prilično veliki i krupni. Izmerili smo ih i uporedili sa drugim vrstama u Australiji i drugim delovima sveta", rekla je Mekenzi CNN-u.

Nekoliko velikih komada kostiju, uključujući plećke, karlicu i udove bilo ne gotovo netaknuto ali su stručnjaci kasnili sa identifikovanjem vrste jer su morali pažljivo da rukuju velikim i krhkim kostima.

Zbog veličine kostiju, delovi dinosaurusa čuvani su u različitim muzejima koji su često bili udaljeni jedan od drugig. Tim je zbog toga koristio 3D tehnologiju kako bi skenirali svkau kost titanosaurusa i onda su ih poredili sa kostima drugih, sličnih vrsta.

Utvrđeno je da je Kuper povezan s još tri australijska sauropoda koja su otkrivena severnije u gradu Vintonu, što znači da bi na tome području moglo da se nađe još ostataka ovih drevnih stvorenja.

"Ova otkrića su stavila Australiju na kartu i omogućila joj da se pridruži drugim zemljama koje prednjače na području paleontologije", rekla je Mekenzi.

Ova vrsta džinova obično se pronalazi u Južnoj Americi, zbog čega je ovo otkriće još ređe. "Ovo je samo vrh ledenog brega otkrića u Australiji i otvorilo je potpuno novu granicu", rekla je Mekenzi.

Kurir.rs/K.P.