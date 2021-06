LANSIRANJE ZAKAZANO ZA 20. JUL: Letite u svemir sa Bezosom, cena karte prava sitnica!

Uspešno testiranje... Lansiranje je proteklo bez problema foto: Profimedia

Osnivač "Amazona" i najbogatiji čovek na svetu Džef Bezos najavio je da će narednog meseca s rođenim bratom Markom odleteti u svemir u svojoj letelici "Blu oridžin nju Šepard"!

Lična karta Ime i prezime: Džefri Preston Bezos Datum rođenja: 12. januar 1964. Mesto rođenja: Albukerki (Novi Meksiko) Bračno stanje: Razveden Broj dece: Četvoro Zanimljivost: Bezos je "Amazon" osnovao u garaži kao prodavnicu za prodaju knjiga preko interneta

Let u kosmos najavljen je za 20. jul, 15 dana nakon što Bezos odstupi s mesta izvršnog direktora "Amazona".

Dečački san

Ujedno, to će biti i prvi let njegove kompanije "Blu oridžin", koju je osnovao 2000. Bezos je vest o letu u svemir objavio u video-poruci na Instagramu. - Još od kada sam bio petogodišnjak, sanjao sam o letu u svemir. Na taj let ću otići 20. jula, zajedno sa svojim bratom. Najveća avantura s mojim najboljim prijateljem. Oduvek sam o tome maštao - naveo je Bezos. Zanimljivo je da je Bezos najavio odlazak iz "Amazona" kako bi se posvetio upravo svojoj kompaniji "Blu oridžin" i letovima u svemir. - Pogled iz svemira na Zemlju vas menja, menja vaš odnos sa ovom planetom. Jedinstvena je Zemlja - naveo je Bezos na Instagramu.

I on bi da leti u svemir... Ilon Mask foto: EPA/BRITTA PEDERSEN

Trka milijardera - Ko će pre u kosmos U trci za osvajanje kosmosa nalaze se tri milijardera. Osim Bezosa i njegove kompanije "Blu oridžin", u trci su još i Ilon Mask s kompanijom "Spejs X" i britanski milijarder ser Ričard Brenson s kompanijom "Virdžin galaktik". Bezos je u aprilu 2017. otkrio da u svoju svemirsku kompaniju ulaže oko milijardu dolara godišnje. Maskova kompanija "Spejs X" sarađuje sa NASA i do sada je imala više lansiranja za slanje opreme na Međunarodnu svemirsku stanicu. Mask je u februaru 2018. poslao u svemir svoj električni automobil "tesla". do sada je njegova kompanija lansirala preko 60 satelita. Najavio je da će do kraja 2021. poslati turiste u svemir. Brenson ima drugačiji pristup. On planira put u kosmos svemirskim avionom "juniti". Više od 600 osoba, među kojima su Bred Pit i Kejti Peri, rezervisalo je kartu vrednu 250.000 dolara za let u svemir s njegovom kompanijom.

Prema poslednjim podacima, vrednost Bezosove imovine procenjena je na 186,8 milijardi dolara.

Na putu u svemir biće ukupno šest mesta, a pored posade i braće Bezos jedno mesto je upražnjeno. Naime, ono je ponuđeno na prodaju, tj. na aukciju. Aukcija traje do srede i trenutno je najviša ponuđena suma tri miliona dolara. Na aukciji učestvuje skoro 6.000 ljudi iz 143 zemlje. Novac zarađen od prodaje puta u svemir namenjen je Klubu za budućnost, fondaciji Bezosove kompanije "Blu oridžin".

Ima šest mesta... Unutrašnjost kapsule foto: Profimedia

Nulta gravitacija

Planom leta je predviđeno da letelica na godišnjicu sletanja Apola 11 na Mesec otputuje na ivicu Zemljine orbite, na visinu od 100 kilometara od površine naše planete gde je nulta gravitacija i da ostane tamo desetak minuta pre povratka na Zemlju. To će putnicima omogućiti da osete iskustvo kakvo imaju astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici, gde je nulta gravitacija. Poslednji sat aukcije biće direktno prenošen preko interneta, najavili su iz kompanije "Blu oridžin". Raketa "Nju Šepard" je već 15 puta lansirana u svemir, ime je dobila po Alanu Šepardu, prvom Amerikancu koji je leteo u svemir davne 1961.

Kurir