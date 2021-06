KAO DA STE VIDELI POLARNOG MEDVEDA U PARIZU: Sivi kit prešao neverovatnih 30.000 kilometara i postao svetski rekorder VIDEO

Postoji sivi kit koji veselo pliva u vodama Namibije, iako dolazi iz Tihog okeana, a to putovanje ga je učinilo i svetskim rekorderom.

Ovaj kit je otplivao najveću udaljenost koja je ikada zabeležena, piše National Geographic. Prešao je gotovo 30 hiljada kilometara. Mužjak je prvi put uočen u vodama Namibije 2013. godine i postao je jedini sivi kit koji živi na južnoj hemisferi. Bilo je potrebno nekoliko godina genetskog istraživanja da bi se potvrdilo kako je zaista reč o kitu koji originalno dolazi sa severa Tihog okeana, stoji u studiji koja je danas objavljena u časopisu Bajolodži leters (Biology Letters).

Podaci pokazuju kako je sivi kit krenuo iz svog doma i otplivao daleko od uobičajenog prostora u kojem se kretao. Naučnici veruju kako je ovaj kit deo zapadne populacije kitova Tihog okeana koja je ekstremno ugrožena - ostalo ih je svega dvestotinjak. Razlog tolikom smanjenju tog dela populacije je preterani lov.

Sajmon Elven, jedan od autora studije, rekao je da je u prvi mah, kad je od kolega čuo za sivog kita u Namibiji, bio prilično skeptičan.

"To je kao da vam neko kaže da je video polarnog medveda u Parizu. Tehnički, da, on može da dođe tamo, ali se to ne čini stvarnim", rekao je.

Fotografije dokazuju da je zaista reč o sivom kitu, koji je dugačak oko 12 metara. Životinja je ostala u zalivu Valvis oko dva meseca, verovatno zbog neuhranjenosti, što je dalo dovoljno vremena da se prikupi njegov DNK. Tvrde kako je to učinjeno na nimalo invazivan način.

Kada je utvrđeno da je to kit iz Tihog okeana, naučnici su pokušali da odgovore na pitanje zašto je otišao toliko daleko. Nagađaju kako su klimatske promene dovele do toga da ovaj kit, i sigurno mnogi drugi, odlazi dalje od svog staništa kako bi istraživao nova mesta gde može da živi i normalno da se hrani, bez opasnosti od lova. Neki kitovi se pritom izgube. To je, ipak, samo nagađanje, jer još uvek nemaju dovoljno podataka da bi utvrdili tačne razloge.

