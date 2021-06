RUSIJU I KINU JEDNA STVAR DELI OD POBEDE U 3. SVETSKOM RATU: Već se dešavalo, i zapad zna koliko je opasno! VIDEO

Prizemljeni letovi kontrole letenja, isključene automatizovane govornice, prekinute su mrežne i telefonske veze.

Svi strahovi od sajber napada postali su stvarni za ostrvljane. Tajvanski brod za popravku kablova na kraju je obnovio vezu, ali to je bio jedan prekid od jedne prirodne pojave. Koliki bi još poremećaj nacija koja se bavi dubokim morem mogla da nanese rivalima zle namere?

Iako se često spominje u prolazu, činjenica da ogromna većina Internet aktivnosti putuje podmorskim kablovima ne uspeva da se registruje u javnosti. Sateliti, mikrotalasne kule koje se prostiru na kontinentima i milione milja stare bakarne telefonske žice 20. veka nose samo mali deo Internet saobraćaja na Zemlji u poređenju sa optičkim kablovima u dubokom moru.

Sve to zujanje događa se u mračnim hladnim vodama i na nekoliko vrlo mirnih mesta na kopnu. Ako želite da iskoristite to zujanje, ona mirna mesta na kojima morski kablovi spuštaju zemlju - od kopnenih objekata do dubokih vodenih obala - vaše su cenjene mete. SAD su razvile izvrsne sposobnosti za pristup podvodnim stvarima.

Jedan od najvećih američkih tehno-špijunskih trilera hladnog rata podrazumevao je prisluškivanje komunikacija sovjetske mornarice podvodnim kablom tokom 1970-ih i 1980-ih. Pre nego što su IVI BELLS završili demaskiranjem sovjetskog špijuna Ronalda Peltona, njegovi tajni akvanauti, špijunski podmornice i "bubica" na nuklearni pogon stvorili su istoriju špijunaže.

Ako, međutim, želite da vežbate hibridni rat - prekid i degradaciju uz malo otvorenog angažovanja - tada vam sposobnost presecanja podmorskih kablova po volji i na dubini daje vrlo moćno oružje. Prekinite podmorske hidrofonske mreže i ućutkajte svog protivnika. Isecite Internet kablove i dobićete ultimativno sajber oružje za uskraćivanje usluge.

Šezdesetih godina prošlog veka, američke napredne dubokomorske sposobnosti alarmirale su Sovjete sa dobrim razlogom. Ako bi Amerikanci mogli da pronađu potonule podmornice i izvuku satelite iz navodno nepovredivih dubina, njihova podvodna crna operacija direktno je pretila sovjetskoj bezbednosti.

Usred talasa dubokih morskih aktivnosti 1960-ih - uključujući njegov program SEALAB za ronjenje zasićenjem, njegove misije potrage i oporavka za USS Trešer, USS Skorpion, izgubljenu H-bombu i novi pristup spasavanju podmornica. Admiral Himan Rikover dobio je podmornicu iz snova. Pokrenut 1968. godine, NR-1 bio je čudo američke domišljatosti - mini-čamac sa četiri čoveka na nuklearni pogon sposoban da zaroni preko 3000 stopa i tamo ostane nedeljama.

Tokom kasnijeg hladnog rata, SSSR je razvio sopstvene vrlo sofisticirane podvodne crne operativne mogućnosti. Ciljevi su uključivali podvodni hidrofonski sistem američke mornarice SOSUS koji je išao duž Atlantika od Grenlanda do Ujedinjenog Kraljevstva na dubinama do 12.000 stopa. Sa svojim primatom u metalurgiji titana i veštinom u nuklearnoj tehnologiji, Sovjetski Savez je izgradio nekoliko konkurenata NR-1.

Ruska Federacija nasledila je ovu imovinu zajedno sa ogrankom Ministarstva odbrane (GUGI, ili Glavnim direktoratom za istraživanje mora) koji je nadgledao te programe. Ruski tajni dubokomorski sistemi preživeli su raspad SSSR-a i dobili su sredstva čak i tokom mršavih godina tokom 1990-ih. Iako su Sjedinjene Države izgubile sposobnosti NR-1 za penzionisanje, Rusija je pojačala svoje duboke morske crne aktivnosti.

Između avgusta i oktobra 2012. godine, ruska arktička ekspedicija mapirala je morsko dno Severnog ledenog okeana kako bi locirala resurse i uspostavila pomorske granice. Dubokomorska "istraživačka" podmornica postavila je malu rusku zastavu na dno okeana na oko 13.200 stopa ispod Severnog pola kako bi obeležila ruske tvrdnje.

"Istraživačka podgrupa" je u stvari bila jedno od ruskih tajnih dubokomorskih dobara, nuklearni minisub Lošarik. Pomorski bloger je istakao da tragovi unutrašnje konfiguracije Lošarika leže u imenu plovila. "Lošarik" je napravljen od povezanih sfera - neki analitičari sumnjaju da se unutrašnjost podmornice sastoji od povezanih sfernih trupaca pod pritiskom od titanijuma.

Lošarik se vozi do mesta ronjenja u trbuhu veće preuređene nuklearne raketne podmornice Orenburg. Oboje su imali posla - Orenburg je nedavno iznenadio norveške naučnike iskočivši ispod morskog leda nakon što je uradio ko zna šta.

"[Nije] bilo necelishodno koristiti GUGI opremu za naučna istraživanja i vađenje minerala", rekao je ruski izvor. "S druge strane, oni su svetski stručnjaci za istrage dubokih voda sa posadom i obuka njihovih posada je na istom nivou kao i kosmonauti. Ako ne nađemo posao za njih, Rusija će ovo verovatno izgubiti visoko kvalifikovana radna snaga".

Sa Lošarikom, njegovom sestrom pod Nelmom i dva batiskafa Rusom i Konzulom, GUGI komanduje najvećom dubokomorskom flotom sa ljudskom posadom na svetu. Bilo da je domaće proizvodnje ili stranog uvoza, ova imovina se može tiho premeštati oko same Rusije. U kombinaciji sa rastućom flotom za spasavanje podmornica i mornaričkom Specnaz opremom, Rusija sada pruža vrlo moćnu podmorsku sposobnost hibridnog ratovanja. Nadajmo se da je američka mornarica na tom slučaju.

