UBIO IZVRŠITELJE, PA STAO PRED KAMERE DA OBJASNI ZAŠTO JE TO URADIO: Rus se sam predao posle likvidacije UZNEMIRUJUĆE

Nakon dvostrukog ubistva, Rus se sam predao, a naveo je da je "od vlasti branio zemlju koju je nasledio od roditelja". Naime, navedeno zemljište i objekti su predviđeni za rušenje. Navodno, sud je utvrdio da su objekti nelegalno podignuti.

Pre nekoliko godina, u kafiću koji se graniči sa Kočjanovim posedom, izbio je požar zbog neispravnih električnih instalacija, u kome je poginulo 11 ljudi.

I taj objekat je izgrađen bez dozvole, pa su vlasnici kafića završili iza rešetaka. Kako bi se izbegli budući slični incidenti, lokalne vlasti su odlučile da poruše sve opasne građevine.

Kočjan se inače pre hapšenja sam obratio jednom očevicu kome je smirenim glasom objasnio šta je uradio, prenosi RT.

Ubijeni su Albert Agozjan (35) i Andronik Mativosjan (36), a još jedan njihov kolega je preživeo krvavi pir.

"Živim ovde od četvrte godine. Vlasti su me izludele, nisu mi dali da registrujem zemlju, kažu d aje to nemoguće. Ovo nije na prodaju, ja nisam na prodaju. Ovo je moje. To je zemlja mojih roditelja, zemlja moje dece. Ima 61. godinu i ne žalim zbog onoga što sam uradio", rekao je Kočjan.

Kako je dodao, pokušao je da nađe rešenje na sudu, ali uzalud. Prema izveštajima pojedinih lokalnih medija, Kočjan je sa puškom čekao izvršitelje tokom cele noći. Kada su stigli, otvorio je vatru.

