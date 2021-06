SAMIT G7: Najrazvijenije države sveta pripremile odgovor na kineski infrastrukturni plan Pojas i put

Neimenovani zvaničnik rekao je da će Sjedinjene Države, drugog dana samita u Kornvolu, "pogurati" ostale čelnike G7 na konkretnu akciju pritiska na Kinu i da u svoje završno saopštenje uključe i kritike na račun Pekinga.

"Ovde se ne radi samo o kritikovanju Kine. Mi do sada nismo ponudili pozitivnu alternativu koja odražava naše vrednosti, naše standarde i naš način poslovanja", rekao je zvaničnik i dodao da do sada Zapad nije uspeo da ponudi pozitivnu alternativu, kako je rekao, nedostatku transparentnosti, lošim ekološkim i radnim standardima i prinudnom pristupu kineske vlade koja je mnoge države dovela u lošije stanje, a da je to ono što će lideri G7 danas najaviti.

Zvaničnik nije izneo detalje vezano za načine finansiranja globalne infrastrukturne inicijative G7, ali je rekao da bi plan podrazumevao prikupljanje stotina milijardi javnog i privatnog novca kako bi se pomoglo da se do 2035. godine smanji infrastrukturni jaz vredan 40 biliona dolara u zemljama gde je to potrebno.

Kineska inicijativa "Pojas i put" (BRI), je infrastrukturna šema vredna više milijardi dolara koju je2013. pokrenuo predsednik Si Đinping, a uključuje razvojne i investicione inicijative koje se protežu od Azije do Evrope i šire.

Više od 100 zemalja potpisalo je sporazume sa Kinom o saradnji u BRI projektima poput železnica, luka, autoputeva i druge infrastrukture.

Prema podacima Refinitiva, sredinom prošle godine sa inicijativom je bilo povezano više od 2600 projekata vrednih 3,7 milijardi američkih dolara, iako je kinesko ministarstvo spoljnih poslova prošlog juna navelo da je oko 20 posto projekata ozbiljno pogođeno pandemijom kovida-19.

U martu je Bajden predložio britanskom premijeru Borisu Džonsonu, koji je domaćin samita, da demokratske zemlje razviju vlastiti suparnički plan BRI-u.

