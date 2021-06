SEVERNA IRSKA: Zašto je Bajdenu toliko važan mirovni sporazum postignut na Veliki petak i šta je to rat kobasica?

Odbrana severnoirskog mirovnog sporazuma utkana je u političku istoriju i identitet američkog predsednika Džoa Bajdena. Sporazum na Veliki petak je isto tako i jedan od stubova američke spoljne politike i retko pitanje oko koga se slažu obe političke partije, što znači da je Severna Irska jedno od retkih pitanja oko kojih Bajdenu republikanci neće praviti problem.

Bajdenova emitovna vezanast za Irsku je konstanta u njegovom životi i postala je i deo njegovog političkog identiteta. Američki predsednik često podseća na veze njegove majke sa okrugom Mejo, redovno citira irske pesnike i koristi primer britanske vladavine Irskom kao način da deluje saosećajno sa progonjenim manjinama.

Nakon što je pobedio na izborima u novembru, novinar BBC-a ga je pitao da li može da kaže "reč dve" za britanski medijski servis. "BBC?", odgovorio je predsednik, "Ja sam Irac".

“The BBC? I’m Irish.” Happy St. Patrick’s Day to President Joe Biden. pic.twitter.com/MEtNJKktyk — Matt Hill (@MattHill46) March 17, 2021

Na prvoj konferenciji za novinare u svojstvu predsednika SAD u martu ove godine, Bajden je ispričao kako je njegov pradeda morao da napusti Irsku "zbog onoga što su Britanci radili".

Bajden svoj doprinos miru u Irskoj smatra važnim delom svoje zaostavštine. On je bio jedan od senatora koji su 1980ih zagovarali veću diplomatsku umešanost SAD u okončanje sukobva. Kao član komiteta za spoljne odnose američkog Senata, pomogao je da se administracija tadašnjeg predsednika Bila Klintona obabveže, finansijski i politički, u mirovnom posredovanju koje je završeno sporazumom iz 1998. godine.

U insistiranju na tome da se sporazum poštuje, Bajden pokušava da povrati vladavinu prava u srce američke spoljne politike, koja je pomalo nestala sa njegovim prethodnikom.

Za razliku od Iranskog nuklearnog sporazuma, Sporazum na Veliki petak se ne doživljava kao ekskluzivno dostignuće demokrata. Republikanac Džordž Buš se tokom svog mandata takođe zalagao za primenu sporazuma. Čak je i u vreme administracije Donalda Trampa, specijalni izaslanik Mič Malvejni poslat da upozori bregiztaše da ne stvore "slučajno" tvrdu granicu sa Irskom.

Kada su demokrata Bob Mendez i republikanka Suzan Kolins sponzorisali rezoluciju kojom je potvrđena podrška obe stranke sporazumu, dobili su jednoglasnu podršku u Senatu.

"Inkluzivni sistem podele vlasti koji je uspostavljen Sporazumom na Veliki petak je istorijsko dostignuće koje je utvrdilo okvir za postizanje mira i pomirenja u Severnoj Irskoj", rekla je tada Kolinsova. "Naša rezolucija poziva obe stranke da nastave da rade na primeni sporazuma kao i na primeni drugih sporazuma koji promovišu mir i stabilnost u Irskoj", dodala je ona.

Demokrate i republikanci iz kongresne grupe Prijatelji Irske nagovestili su da će Britanija ostati bez sporazuma o slobodnoj trgovini sa SAD ako na neki način izmeni sporazum o Bregzitu (izlasku iz EU) i ugrozi mir u Irskoj.

Brendan Bojl, demokratski kongresmen iz Pensilvanije i vodeća figura u grupi rekao je Gardijanu: "Ovo je vreme podela u američkoj politici i retka su pitanja, zaista veoma retka, koja imaju istinsku podršku obe stranke. Odbrana Sporazuma na Veliki petak i očuvanje mira na irskom ostrvu su jedna od tih retkih pitanja".

"I to ne samo među kongresmenima. Ako pogledate stručnjake za spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost, bez obzira da li su levo ili desno orijentisani, videćete da konsenzus postoji. Iskreno, ovo nije pitanje koje izaziva podele u SAD. Za nas je to pitanje rešeno. Ovo što vlada Borisa Džonsona radi sa Bregzitom će izolovati Britaniju od njenih tradicionalnih saveznika", upozorio je on.

Rat kobasica

Bajden, koji u Kornvolu prisustvuje samitu najbogatijih lidera G7, čiji je domaćin Džonson, stigao je u Englesku u trenutku kada su američke diplomate na čelu sa savetnikom za nacionalnu bezbednost Džejkom Salivanom upozorile glavnog britanskog pregovarača za Bregzit Lorda Frosta da će izazvati nove tenzije u Severnoj Irskoj ako ne postigne kompromis oko graničnih kontrola.

Upozorenje je usledilo nakon što su direktni pregovori EU i Britanije oko Severne Irske i uvoza i izvoza u ovu britansku teritoriju koja se pokrajina graniči sa članicom EU - Irskom, udarili u zid i izazvali "rat kobasica"

London je nagovestio da razmatra jednostranu akciju kako bi sačuvao neometan priliv robe i namirnica iz Velike Britanije u region, odnosno izmenu odredbi sporazuma o Bregzitu.

Pregovorima je trebalo da se uredi protokol o Severnoj Irskoj o uspostavljanju post-bregzit granice između Severne Irske i Velike Britanije.

Iz EU je stiglo upozorenje da su na ivici strpljenja sa Londonom i da je njihovo partnerstvo sa Britanijom sada na "raskršću".

Strahuje se da bi eskalacija krize u Severnoj Irskoj mogla da se razvije u otvoreni trgovinski "rat kobasica", naročito jer 30. juna na snagu stupa zabana o uvozu mlevenog mesa i kobasica.

Potpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčović je izrazio frustriranost odlukom Britanije da prekrši dogovor i ne primeni protokol o Severnoj Irskoj.

"Ako Britanija nastavi sa jednostranim akcijama, nećemo se libiti brze, odlučne i oštre reakcije", rekao je on i pojasnio da bi to značilo pravne akcije i uvođenje dodatnih taksi.

On je naveo i da je Londom imao dovoljno vremena do konačnog razlaza sa EU u decembru prošle godine da izrazi zabrinutost zbog graničnih kontrola i carina, ali da to nisu uradili i da su se obavezali da će poštovati dogovor.

"Ako šaljete kobasice, sir ili mesne prerađevine u Severnu Irsku, vrlo jednostavno rešenje bi bilo da stavite nalepnicu: Samo za Severnu Irsku. To se, međutim, ne radi", rekao je on.

Britanska strana tvrdi da protokol koji se primenjuje remeti snabdevanje Severne Irske.

Šefčović je, međutim, ocenio da Britanija izgleda da nije znala u šta se upušta kada su odlučili da izađu iz Evropske unije i njihovog jedinstvenog tržišta.

"Čini se da naši britanski partneri nisu dobro procenili sve posledice Bregzita koji su izabrali. Šta će značiti napuštanje jedinstvenog tržišta, carinske unije, koliko će to biti komplikovano za poslovanje", rekao je on.

Kurir.rs/K.P.