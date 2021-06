108 DOLARA ZBOG NENOŠENJA MASKE: Brazilski predsednik kažnjen pošto na manifestaciji bajkera nije poštovao epidemiološke mere

Post 645 - Repito: a cada imagem e vídeo, PR @jairbolsonaro, fica claro que as focinheiras, e distanciamentos, isolamentos, fechamentos, lockdowns aplicados a 99% do povo, NÃO tem serventia. Ações do executivo e do legislativo devem dar um fim a isso tudo! https://t.co/Bzn3V6vMXA pic.twitter.com/G442n1mK8b