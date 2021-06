BEZUSLOVNA LJUBAV: Pas nije hteo da napusti vlasnicu, trčao je za vozilom hitne pomoći sve do bolnice VIDEO

Verni pas iz Turske dirnuo je srca ljudi širom sveta nakon što je trčao za vozilom hitne pomoći u kojem je bila njegova vlasnica.

Naime, vlasnici je pozlilo i vozilom hitne pomoći prebačena je u bolnicu, prenosi novinska agencija TRT Haber.

Devojka je imala dovoljno snage da sama uđe u vozilo, ali njenom psu nije to bilo dopušteno. No, to ga nije sprečilo da trčeći sledi vozilo hitne pomoći sve do bolnice.

Kada su stigli do bolnice, psa je unutra dočekalo i nadziralo bolničko osoblje dok su njegovoj vlasnici pružali pomoć. Odani pas jednostavno nije želeo da se odmakne od vrata iza kojih se nalazila njegova vlasnica.

Kurir.rs/Avaz