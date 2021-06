BENJAMIN NETANJAHU Bivši komandos koji je godinama vladao Izraelom sada odlazi u penziju ali poručuje: Vratiću se!

Izraelci i Palestinci mlađi od 30 veći deo svog života živeli su sa Benjaminom Netanjahuom na mestu premijera Izraela. Prvi put izabran 1996. kada je imao 46 godina, kralj Bibi - kako ga zovu i pristalice i protivnici, od tada nikada nije bio daleko od najviših funkcija. Sve do juče, kada je ostao bez podrške i sa 71 godinom napušta mesto premijera.

Petnaest godina na vlasti, od čega 12 uzastopnih, znači da je Bibi oborio nekoliko rekorda. Netanjahu je bio najmlađi premijer Izraela i najdugovečniji.

Međunarodna zajednica ga je doživljavala kao beskompromisnog, tvrdog političara, lokalne pristalice kao oštrog nacionalistu. Mnogi veruju da će se opet vratiti na vlast iako bi optužbe za korupciju to mogle malo da uspore.

Netanjahu, koji tečno govori engleski sa američkim akcenom i ima master sa prestižnog MIT-a, postao je poznat 1980ih kao diplomata. Tokom 1990ih bivši komandos debitovao je na političkoj sceni kao ključna figura u neuspelim mirovnim pregovorima između Izraela i Palestinaca.

Ubistvo premijera Jicaka Rabina 1995. godine dovelo je do raspisivanja izbora na kojima je pobedio Netanjahu.

Njegova trajna zaostavština je što je pomerio zemlju sa pozicije gde mir sa Palestincima bio moguć. "Netanjahu koji je nasledio najpovoljnije uslove za mir sa Palestincima nikada nije ni pokušao da iskoristi tu priliku. Jedini mir koji je on bio voljan da iskoristi je onaj gde Izrael maltretira Palestince i tera ih da se pokore", naveo je Anšel Fefer, izraelski novinar i autor Netanjahuove biografije.

U prvom govoru pred američkim kongresom 10. jula 1996. godine Netanjahu je jasno stavio do znanja da je njegova ideja mira na Bliskom istoku vojno jak Izrael. "U hebrejskim spisima koji su iz Jerusalima otišli u ceo svet postoji stih: Bog će dati snage svom narodu; Bog će blagosloviti svoj narod mirom", rekao je on. "To je originalni izvor za istinu da mir potiče od snage", poručio je Netanjahu.

Gotovo tri decenije kasnije, Netanjahu se i dalje držao ove ideologije, tvrdeći da je konačno opovrgao pretpostavku da će jevrejska država ostati izolovana ako ne popusti stisak nad Palestincima.

Posle potpisivanja istorijskog sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim emiratima o uspostavljanju punih diplomatskih odnosa prošlog avgusta, Netanjahu je ponovio svoju mantru: "Ponovo je dokazana jednostavna činjenica: snaga privlači a slabost odvija. Na Bliskom istoku, snažni preživljavaju i snažni donose mir".

Kao potvrda žilavosti te poruke je činjenica da je njegov naslednik Naftali Benet njegov bivši šef kabineta koji mu je ideološki vrlo blizak.

Pa ipak, nekoliko nedelja pre odlaska Netanjahua, njegovi stavovi su preispitivani nakon što su protesti i nasilje izbili širom Izraela i okupiranih teritorija a kritičari poručili da se palestinska kriza ne može ignorisati i marginalizovati.

Na domaćoj sceni, Netanjahu je dugo vremena uspevao da ubedi birače da nikada nisu bili bogatiji ili bezbedniji, zbog čega ga njegove pristalice zovu "Gospodin Bezednost". U jednom trenutku, Bibi je ostao bez fotelje kada su bivši laburista Ehud Barak a onda i član njegove Likud partije Arijel Šaron došli na vlast, ali se brzo vratio u igru.

Bivši šef Netanjahuovog tima za komunikacije Orit Galili Cuker kaže da je prerano govoriti o kraju njegove karijere. "Netanjahu još nije rekao poslednju reč. To je nešto što treba imati na umu", rekla je ona.

Njen bivši šef je toliko dugo bio na vlasti zahvaljujući "harizmatičnoj ličnosti, sposobnosti propagande, razumevanju političkog marketinga i sprovođenju strategije zasnovane na strahu", rekla je ona.

Netanjahu je iskoristio strahove od Arapak kako bi na vlast došao na izborima 2015. godine a onda je 2019. kritikovan da je preterani rasista kada je rekao da Izrael "nije država svih građana" aludirajući na Palestince koji čine gotovo petinu stanovništva Izraela. Poslednjih godina, u pokušaju da spasi karijeru, dogovarao je koalicije sa ultradesnim jevrejskim ekstremistima.

Njegovi rivali i bivši saveznici ka optužuju da je na taj način potkopao izraelske institucije, uključujući i pravosuđe.

Galili Cuker kaže da je Netanjahu dobro upamtio Makijavelijevu devizu da je postizanje cilja sveto, čak i ako je put nemoralan, da je bolje ga da se boje nego da ga vole i da propaganda obezbeđuje lični opstanak.

Netanjahu je vodio tri rata sa Hamasom u Gazi, od kojih je poslednji završen prošlog meseca. Iako u domaćoj javnosti deluje rezervisano kada je reč o sukobu, Netanjahu je nadgledao rat 2014. kada je u izraelskim napadima ubijeno više od 2200 Palestinaca, mahom civila, podseća Gardijan u svom profilu bivšeg izraelskog lidera.

Isto tako je uvukao Izrael u hladni rat na Bliskom istoku između Saudijske Arabije i Irana stavši na stranu prvih i redovno bombardujući iranske snage stacionirane u obližnjoj Siriji.

Možda je najveći dar njegovoj karijeri bio dolazak Donalda Trampa na čelo Amerike jer mu je on ispunio više ključnih zahteva ciljanih da što više kazne Palestince.

No, tokom godina Netanjahu je sve češće optuživan za korupciju. A onda je 2019. oborio neslavni rekord i postao prvi izraelski lider još na funkciji optužen da je primao poklone od milijardera i trgovao uslugama sa medijskim i telekom mogulima.

Netanjahu, za razliku od jednog od svojih prethodnika Ehuda Olmerta koji se povukao kada je delovalo da će biti optužen, je odbio da preda vlast. Opužen u tri odvojena slučaja, uključujući jedan za mito i prevaru, Netanjahu bi, ako bude osuđen, mogao da provede deceniju u zatvoru.

Pre dve godine delovalo je da je uspeo da osigura sebi još jedan mandat sve dok nije došlo do nesuglasica između jevrejskih ultraortodoksnih stranaka i bivšeg ministra odbrane, sekularite Avigdora Livermana. Premijer nije uspeo da pomiri dve strane i njegova desničarska koalicija se raspala a to je dovelo do raspisivanja čak 3 izbora u seprembru 2019. i onda u martu 2020. i martu 2021. pošto sve podeljeniji izraelski političari nisu mogli da formiraju stabilne vlade.

Popularnost Netanjahua na lokalnom nivou i njegova želja da zadrži vlast uvek su bili u centru tih kriza kada je uspeo da izvede svoju "magiju" i održi sukobe i nesuglasice svojih rivala.

Međutim, njegovi pokušaji da sva moć bude u njegovim rukama su mu se obili o glavu i nekoliko njegovih partnera, uključujući i Beneta mu je okrenulo leđa. Krajem maja, opozicija je konačno iskoristila priliku i udružila se sa Netanjahuovim bivšim saveznicima u borbi protiv zajedničkog neprijatelja.

