BIVŠI AGENT CIA PROGOVORIO O HAVANA SINDROMU: Ovo je čin rata protiv zvaničnika SAD! Glavni osumnjičeni nije Kuba! VIDEO

Ali dok se to moglo očekivati, iznenadni napad vrtoglavice tokom noći nije. "Bio sam u ratnim zonama sa žmnom i nikada nisam imao nešto slično. Po povratku u SAD prijavio sam sve CIA ali mi je rečenoi da to nije Havana sindrom", kaže on. "Ovo je čin rata protiv zvaničnika SAD".

Šta je Havana sindrom? Radi se o skupu problema koje su prijavili zvaničnici ambasade SAD na Kubi pre 5 godina, a koji su u međuvremenu otkriveni širom sveta. Mark je imao pritisak u glavi, problem sa ravnotežom, zujanje u učima, glabovolju tri godine. Tek posle 3 godine je dobio pomoć u bolnici Volter Rid gde su mu dijagnostifikovali traumatičnu povredu glave.

Njegov kolega sa sličnim problemima je naslikao i sluku nazvanu "pucanj" tokom terapija. Nacionalna akademija nauka je kao uzrok svega navela dugotrajno izlaganje određenim zvukovima, ali sam uređaj nisu naveli. Ipak, medijima je predočeno da je generator mikrotalasa koji su Rusi napravili 1990-tih slične tehnologije.

Nedavno su dva slučaja sindroma prijavljena i blizu Bele kuće. Kongresmenka Suzan Kolins je predložila zakon kojm bi se žrtava omogućila pomoć, i on je usvojen jednoglasno.

"Rusija je nejverovatniji osumnjičeni", kaže Kolinsova i dodaje da bi tu poruku Bajden trebao da prenese Putinu. Da prestane se tim ili da snose posledice.

Mark je zbog manjka koncenracije morao da se pre vremena penzioniše.

Kurir.rs/CBS