MOST OD KANAPA: Peruanci ponovo ISTKALI 500 godina stari Inka most VIDEO

Peruanci iz Huinčiri zajednice u Kusku obnovili su 500 godina star viseći most koji su podigle Inke i to tako što su istkali prelaz preko reke Apurimak.

Most K'esvačka korišćen je više od pet vekova ali je tokom pandemije korone ostao zapušten i srušio se u martu.

Članovi zajednica koje su koristile taj most za prelaz preko reke, odlučili su da ponovo izgrade 30 metara dug most na Inka način - tkanjem.

Timovi radnika sa obe strane mosta počeli su da "grade" most balansirajući na glavnom konopcu koji je bio razvučen visoko iznad reke. Radnici su marljivo tkali most do centra gde su se susreli.

"Most prošle godine nije bio ojačan i zato se ove godine srušio", rekao je regionalni guverner Kuska, Žan Pol Benavente.

Unesko je 2013. prepoznao veštine i tradicije vezane za rekonstrukciju K'eswachaka mosta kao nematerijalno kulturno nasleđe čovečanstva.

"Ovo je istorija. Više od 500 godina. K'esvačaka, ovaj živi Inka most je stvarno izraz i kulturna manifestacija. Ova zajednica, u ovom slučaju Huinčiri, rade na tome da istkaju most i povežu sela, ali istovremeno povežu tradicije i kulture", dodao je guverner.

