OGLASIO SE UBICA KOJI JE ZGROZIO CEO SVET: Ispleo mrežu laži kako bi prikrio tragove, pa poslao gnusno izvinjenje ženinoj porodici

Zločin se dogodio pre mesec dana u predgrađu Atine, a Anagnostopulos je u međuvremenu ispleo složenu mrežu laži, plakao pred kamerama i čak grlio taštu kako bi je utešio nekoliko sati pre priznanja, što su snimile kamere. Kako se navodi, udavio je i kućnog ljubimca kako bi prikrio tragove.

Grčka TV stanica ANT1 razgovarala je sa ubicom koji je želeo da se izvini porodici ubijene Karoline Krauč, inače britanskoj državljanki.

Kako je naveo, "zaslužuje kaznu" jer je sakrio istinu plašeći se zatvora.

Anagnostopulos je prvo policiji ispričao da su mu u kuću upali provalnici koji su Karolinu ubili pred njihovom ćerkom, a takođe su im usmrtili i psa.

Međutim, utvrđeno je da je upravo on jastukom ugušio ženu, jer je saopštila da će ga ostaviti, a onda je izmislio priču o provali. Otišao je toliko daleko da je ubio i porodičnog psa kako bi mu priča bila uverljivija. Plan mu je bio da sakrije telo žene, prenela je Protothema.

"Izvinjenje je mala reč... Ja sam slomljen... Mislio sam na svoju ćerku. Sakrio sam istinu kako bih mogao da brinem o njoj. Zaslužujem kaznu", naveo je ubica i dodao da odbija psihijatrijski pregled "jer je potpuno svestan onoga što se dogodilo".

Sud će odlućiti čijim roditeljima će pripasti briga o ćerki koja ima nepunih godinu dana, njegovim ili Karolininim.

"Želim jednu stvar. Da naše dete, Lidija, ode ili mojoj ili njihovoj porodici. Lidija je ceo moj život. Svađe koje sam imao sa Karolinom uvek su se ticale deteta", naveo je.

Kako je preneo britanski Miror, Anagnostopulos je policiji kazao da se u noći ubistva svađao sa Karolinom i da mu je ona u jednom trenutku rekla da napusti kuću.

"Gurala me je i udarala. Izgubio sam živce i ugušio je jastukom. Onda sam izmislio provalu. Zavezao sam samog sebe, sve sam to uradio kad sam shvatio da sam je ubio. Nisam želeo da lažem, ali to sam učinio da izbegnem hapšenje, želeo sam da zaštitim ćerku. Nisam mogao da sakrijem telo, jer bih zaplakao svaki put kad bih je pogledao. Smislio sam da kažem da je to uradio neko drugi, bio sam u panici", rekao je, između ostalog, u gnusnom priznanju. Iako je lio suze i na sahrani viđen kako grli majku ubijene supruge, policija ga je odvela na saslušanje i posle 8 sati ispitivanja izvukla je istinu iz njega.

Iz policije su naveli da su znali da je Babis krivac čim su ga ugledali, a označili su ga kao "grčkog Oskara Pistorijusa" misleći na južnoafričkog atletičara koji je osuđen zbog ubistva svoje devojke 2013. godine.

"Odmah smo primetili njegovu hladnokrvnost, a jedan policajac je čak odneo njegovu ćerku što dalje od njega kako bi je zaštitio", rekao je Džordž Kaliakmanis, načelnik policije na Atici.

Kako je dodao, brzo su uvideli da su tragovi provale namešteni. Pošto je malo toga u kući bilo ispremeštano i isprevrtano, što je neuobičajeno za provalnike, uvideli su da je ubica blizak domu, a ne u bekstvu.

Kurir.rs/Mirror