U OVOJ ZEMLJI SLONOVI UBIJU 500 LJUDI GODIŠNJE: I danas se kreću drevnim koridorima, a evo koliko čovek utiče na njihova staništa

To čini čak 80 odsto svih smrtnih slučajeva u Aziji, u kojima su "krivci" bili slonovi.

U ovoj zemlji inače živi najveći broj azijskih slonova, vrste koja se smatra ugroženom. Obitavaju u 13 zemalja, ali njihov broj opada jer im se staništa ruše zbog širenja naselja i infrastrukture, a veliki broj divljih područja se pretvara u obradive površine.

"Jedan od najvećih problema je što imamo manje od 5 odsto zemljišta predviđenog za divlji svet, a milioni ljudi žive pored zaštićenih područja", rekla je Kriti Karant, naučnica i izvršna direktorka Centra za studije divljih životinja u Bangaloru, na jugu Indije.

foto: Youtube/Rolex Awards for Enterprise

Indija ima više od 100 nacionalnih parkova i oko 30 rezervata za slonove, ali najmanje 30.000 slonova živi van tih zaštićenih područja što dovodi do sve češćeg kontakta sa ljudima.

Slonovi su visoki oko 3 metra, težina može da im dostigne 5 tona, a dnevno unesu oko 150 kilograma hrane, uglavnom trave, lišća i kore, ali takođe ih privlače šećerna trska, pirinač i banane.

"Većina susreta sa ljudima se desi slučajno. Farmeri često stradaju kad žele da oteraju životinje, a više puta se dogodilo da meštani šetaju noću i naiđu na slona i tako stradaju", rekla je Karant.

foto: EPA/STR

Oko 500.000 porodica je ugroženo jer životinje uglavnom uništavaju njihove useve. Sa druge strane, ljudi godišnje (direktno ili indirektno) ubiju između 80 i 100 slonova, a neke pregaze i vozovi.

Zato je pred naučnicima i aktivistima za očuvanje životne sredine veoma važno da pronađu način na koji bi ljudi i slonovi živeli u miru.

Primera radi, farmeri koriste svetla i buku kako bi oterali životinje, ali to postaje sve neefikasnije jer se i one polako na to navikavaju.

foto: EPA/RAMINDER PAL SINGH

Takođe, sade kulture koje slonovi ne vole - limun, đumbir, papričice, a postavljaju i alarme. Meštani u različitim zajednicama takođe mogu biti naučeni kako da slonove vrate natrag ka šumama, odnosno, što dalje od useva.

Indijska vlada takođe nudi i kompenzaciju svima koji su pretrpeli štetu zbog divljih životinja, ali to je ipak dugačak birokratski posao.

Zato je Kriti Karant pokrenula program koji treba da pomogne lokalnim zajednicama da imaju bolji pristup vladinim sredstvima, tačnije kompenzaciji.

Meštani mogu da pozovu broj njene organizacije i ona će proceniti štetu i pomoći im da predaju svu potrebnu dokumentaciju. Program "Wild Seve" je dosad predao 18.000 takvih zahteva i ostvario oko 800.000 dolara kompenzacije u poslednjih 5 godina.

Dugoročno, potrebno je očuvati šume i "drevne koridore" koje slonovi koriste od davnina dok putuju. U Indiji je identifikovan 101 takav koridor.

U zemlji u kojoj se slonovi smatraju i božanstvom, namera za njihovim očuvanjem je ipak na visokom nivou, zaključuje Karant.

Kurir.rs/CNN