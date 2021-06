IZRAEL PREPORUČUJE HITNU VAKCINACIJU DECE OD 12 DO 15 GODINA: Ministarstvo zdravlja upozorava na delta varijantu virusa iz Indije

JERUSALIM - Ministarstvo zdravstva Izraela je večeras preporučilo da se što je moguće pre protiv korona virusa vakcinišu deca od 12 do 15 godina.

U Izraelu je za prethodna 24 sata prijavljeno 88 novih slučajeva zaraze korona virusom, što je najviše od aprila.

Do sada nije bilo preporuke za vakcinisanje dece od 12 do 15 godina, ali se to sada traži zbog zabrinutosti zbog širenja nove "Delta varijante" krona virusa kojom je zaraženo više od 70 procenata sada obolelih od kovida-19 u Izraelu.

Ta varijanta potekla je iz Indije i veruje se da je najzaraznija od svih do sada, navode izraelski mediji.

Među nevakcinisanom decom je u Izrael najviše novoobolelih od kovida-19 u proteklih nedelju dana. Dva najnovija slučaja izbijanja zaraze u školama u dva grada u Izraelu povezanu s ljudima testiranim pozitivno po povratku iz inostranstva.

Izraelcima je zabranjeno da putuju u Argentinu, Brazil, Južnu Afriku, Indiju, Meksiko i Rusiju, a svako ko dodje iz tih zemalja, čak iako je vakcinisan, mora u kućni karantin 14 dana, ili 10 ako ima dva negativna testa.

Ministar zdravlja Nican Horovic najavio je danas teške kazne za Izraelce koji putuju protivzakonito u takozvane "crvene zemlje".

Postoji i lista takozvanih "opasnih zemalja" u koje putovanja nisu zabranjena, ali se to ne preporučuje: Ujedinjeni Arapski Emirati, Uganda, Urugvaj, Sejšeli, Etiopija, Bolivija, Maldivi, Namibija,Nepal, Pargavaj, Čile, Kolumbija, Kostarika.

Na izraelskom međunarodnom aerodromu proširiće se testiranje na korona virus jer proteklih dana raste broj slučajeva zaraze pre svega zbog nevakcinisane dece u dva grada - Modiinu i Binjamini. U školama u tim gradovima ponovo moraju da se koriste maske.

Ministarstvo zdravstva takođe razmatra ponovno uvođenje obaveznog korišćenja maski u zatvorenom prostoru, pre svega u školama i na aerodromu. Ta obaveza je ukinuta nedavno, 15. juna.

Novi premijer Izraela Naftali Benet odobrio je slanje 250 policajaca na aerodrom da bi primorali putnike da poštuju santarna ograničenja.

Izrael je do sada bio primer uspešne vakcinacije jer je potpuno vakcinisano 56,9 odsto od oko devet miliona stanovnika.

