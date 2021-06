SVE SE PROMENILO KADA SMO IZGUBILI BEBU Evo kako se pilot ubica branio na sudu

Nakon pripremnog ročišta, on je odveden u pritvorsku jedinicu sa maksimalnim obezbeđenjem. Kako pišu grčki mediji, u pritvorsku jedinicu je doveden posle 21 sat, i nije tražio ništa od čuvara, već se povukao da spava.

Anagnostopulos je juče rekao da nije planirao zločin i da sve što je uradio je "uradio zbog deteta". On se tereti da je 11. maja ubio svoju suprugu Karolinu (20), a potom je policiji ispričao da su je ubili provalnici, koji su prethodno njega vezali.

Pilot se izvinio za svoje postupke i rekao da je svestan da je uništio svoju porodicu.

- Zaista mi je žao zbog onog što sam uradio. Uništio sam i svoj i život svoje porodice - rekao je on na ročištu.

On je navodno i ispričao kako je došlo do toga da Karolina umre, govoreći da nije želeo da je ubije. Rekao je kako je imala jedan od svojih histeričnih napada, te da je on pokušavao da je smiri. Navodno ju je na krevetu zagrlio, dok se ona otimala, pokušavajući da ga se oslobodi. U jednom trenutku glava joj je bila na jastuku, okrenuta ka dole, a ona se i dalje neprekidno koprcala.

- Lice joj je bilo na jastuku, nos i usta. Držao sam je u rukama dok nije prestala da se trese. Sve je trajalo nekih pet minuta. Pokušao sam da je probudim, da je osvestim... Onda sam shvatio šta sam uradio - tvrdio je navodno pilot.

''Sve se promenilo kada je izgubila bebu''

On je rekao da nije planirao da počini ubistvo, nego da se sve dogodilo slučajno, zbog čega je tražio da ga puste da se brani sa slobode. On je objasnio kako je upoznao Karolinu.

Kako je naveo, njihovo druženje počelo je 2017. godine na Alonizosu, gde mu je majka radila kao učiteljica i gde imaju vikendicu. Kako je redovno posećivao ostrvo, često su se viđali, a u septembru su odlučili da se venčaju.

Svadbu su napravili 15. jula 2019. godine, a nekoliko meseci pre toga su odlučili da kupe kuću u grčkom naselju Glika Nera, u kojoj je i pronađeno Karolinino telo.

Anagnostopulos je rekao da se njegova supruga psihički dosta promenila zbog gubitka trudnoće i da je od tada imala "ispade".

- Zatrudnela je nekoliko nedelja nakon venčanaja. Bili smo srećni oboje. Nažalost, u trećem mesecu je izgubila bebu i od tada se njeno ponašanje promenilo. U jesen iste godine je ostala trudna sa našom ćerkicom Lidijom. Volela ju je, ali je i dalje imala promene raspoloženja i znala je da bude agresivna prema meni - rekao je pilot.

On je rekao da je od nje tražio da zajedno idu kod psihologa i da je na to pristala.

- Išli smo neko vreme, a onda je ona počela da pronalazi izgovore da ne ide na terapije i onda smo prestali. O onom što se dogodilo kobnog dana sam do detalja ispričao policiji. Nisam planirao da je ubijem, nisam imao motiv za to. Sve se dogodilo slučajno - tvrdio je pilot.

Ipak, u svojoj odbrani nijednom nije spomenuo zašto je ubio psa, niti zašto je nedeljama lagao policiju i javnost da su Karolinu ubili provalnici.

Dok se čeka nastavak suđenja, vodi se i bitka za starateljstvo oko male Lidije. Karolinina majka je rekla da će učiniti sve da dobije dete.

- Čovek koji mi je uzeo dete neće dobiti moje unuče - poručila je žena.

Vrhunski glumac

Podsetimo, Babis Anagnostopoulos nedeljama je igrao ulogu ožalošćenog udovca, dok je policija tragala za pljačkašima za koje je tvrdio da su upali u njihovu kuću i ubili Karolinu.

Policija ga je opisala kao "vrhunskog glumca" nakon što je do detalja iscenirao mesto zločina i više od mesec dana glumio da nema veze sa ubistvom.

Kako prenose mediji, pilot se "slomio" dok je razgovarao sa novinarima ispred svoje kuće na grčkom ostrvu Alonizos i lio je krokodilske suze dok je govorio o "šoku" zbog smrti supruge. Da bi potkrepio svoju bolesnu šaradu, čak je i udavio porodičnog psa i obesio njegovo telo na ogradi stepenica u pokušaju da okrivi izmišljene kriminalce koje policajci ganjaju sedmicama.

The Sun prenosi da je manipulator prevario porodicu ubijene supruge, inače državljanku Velike Britanije, a snimljen je i kako grli taštu samo nekoliko sati pre nego što je priznao ubistvo.

Policija mu je dozvolila da ode na službu u sredu povodom njene smrti, gde je rekao okupljenima da ide u Atinu i identifikuje novog osumnjičenog. Iako je Babis rekao policajcima da mu je "rasuđivanje bilo zamagljeno i da je udavio suprugu" i rekao da ju je ubio jer je htela da ga ostavi, rezultati iz kriminoloških laboratorija otkrili su šta se dešavalo kobne noći.

Horor koji je trajao duže od dva sata

U 00.35 sati, kamera u dnevnoj sobi kuće snimila je poslednji snimak. Na njemu se čini kako Babis sedi na kauču, grli 11-mesečnu Lidiju i nervozno kuca na mobilnom.

Dopisivao se sa Karolinom koja je bila na tavanu, a poruke su izgleda bile oštre, navodi Prototema.

U 1.20 sati pilot je uklonio memorijsku karticu iz kamere, a slika postaje crna. Ovaj potez navodno pokazuje da je Babis doneo odluku da ubije suprugu i iscenira pljačku, koja se nikad nije dogodila.

Iz poruka koje su razmenili u roku od dva sata i 40 minuta vidi se da su se žestoko svađali. U 4.01 pametni sat na njenoj ruci pokazuje intenzivnu stimulaciju pulsa. Od tog trenutka i tokom celih deset minuta, zatvorio joj je usta i nos i ona se borila sve dok konačno nije umrla.

Prema pametnom satu, vreme kada je njeno srce prestalo da kuca je 4.11 sati ujutru.

