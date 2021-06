ČOVEK SA NAJOPASNIJIM POSLOM NA SVETU: Omar Garsija Arfuš preživeo 414 metaka i odbija da se preda

Prvo što Omar Garcija Arfuš vidi kad se probudi je polica s knjigama na kojoj ponosno stoje dve fotografije: portreti njegovih poginulih telohranitelja Edgara i Rafaela.

Osim to detalja, njegova je spavaća soba oskudna: ormar u kojem visi nekoliko košulja i jakni poređanih po bojama, televizor koji gleda iz kreveta (sinoć je ostao budan do kasno da bi nadoknadio propuštene epizode Birmingemske bande.

Ne oseća se baš kao kod kuće, zato što i nije kod kuće. Harfuš je u svojoj poslovnoj zgradi gde živi poslednjih godinu dana, još otkako je Halisko kartel nove generacije - Cartel Jalisco New Generation (CJNG) - na njega pucao više od 400 puta koristeći puške i minobacače.

Napad na njegov automobil koji je vozio kroz raslinjem obraslu četvrt, trajao je tri minuta, a iako je Arfuš preživeo, Edgar i Rafael nisu bili te sreće.

Godinu dana kasnije, na njegovom noćnom stočiću nema lekova ni čaše sa vodom. Samo dva pištolja.

Nakon buđenja, šef policije otvara WhatsApp na svom telefonu. Svako jutro prima sažetak prethodnog dana policijskog rada u Siudad de Mehiku.

U 5:30 ujutro već razmenjuje poruke, a sat vremena kasnije sve će objasniti šefici vlade Meksiko Sitija, Klaudiji Šeinbaum.

"Ja nisam policajac koji se skriva u svojoj kancelariji. Aktivniji smo i motivisaniji nego ikad pre da smanjimo kriminal", rekao je on El Paisu.

Ali napad je radikalno promenio njegov život. "Smanjio sam kretanje, ne viđam kćeri, društveni život mi je sveden na nulu i više ne idem na policijske akcije", kaže.

"Pitanje koje me svakodnevno okupira nije da dokrajčim one koji su pokušali da me ubiju, već da smanjim stopu kriminala", dodaje.

Jedini znakovi nereda na njegovom stolu su papiri s grafikonima koji se odnose na podatke o ubistvima, pljačkama, hapšenjima i krađi vozila. Treći pištolj pažljivo odlaže pre nego što naš fotograf počne da radi.

"Nije bilo teško preboljeti napad. Živ sam i moja je odgovornost da idem dalje. Kažem vam da sam se vratio na posao sa više elana nego ikad", objašnjava.

Četvrtak, 20. maj

Omar Hamid Garcija Arfuš rođen je pre 39 godina u Kuernavaci (država Morelos). Besprekorno je odeven i nemoguće ga je fotografisati kako se znoji ili muči u teretani.

U oktobru 2019. imenovan je sekretarom javne bezbednosti Meksiko Sitija i tačno zna kako treba da poštuje protokole štednje koje je postavila Šeinbaum.

Najnovija fotografija koju je objavio na Instagramu je izlazak sunca koji se vidi iz njegove kancelarije, na osmom spratu zgrade sa pogledom na kupole katedrale na glavnom gradskom trgu. Njegov posao je da pazi na metropolu od 10 miliona stanovnika sa ukorenjenim problemom kriminala.

Danas naslovi novina vrište o policijskoj korupciji i poternici na kojoj se nalazi 57 policajaca.

'Većina od 90.000 policajaca u ovom gradu radi junački i dostojanstveno, ali postoje neki korumpirani pojedinci koji se bave iznudom i sarađuju sa organizovanim kriminalom i time prljaju posao koji svakodnevno rade hiljade drugih policajaca. Čistimo policiju i uklanjamo korumpirane policajce, korak po korak", kaže šef policije.

Neki smatraju da bi i on trebalo da bude na tom spisku. Naime, Arfušovo ime jednom se pojavilo u beležnici Sidronija Kasarubiasa, vođe kartela Guereros unidos, zajedno s navodnom isplatom od 200.000 dolara.

Ovu grupu optužuju za nestanak 43 nastavnika pripravnika s koledža Ajocinapa u južnoj državi Guerero u septembru 2014. godine, što je zločin koji je duboko šokirao Meksiko.

"Od svega što je rečeno o meni, afera Ajocinapa je ono što me najviše boli. Ne samo da je besmisleno i nepravedno, već je jedna od najbolnijih epizoda u novijoj istoriji Meksika", kaže Arfuš zamoljen za komentar ovog slučaja. "Nijedna dobra osoba nikada ne želi da joj ime bude povezano s tim događajem", dodao je.

Postoje stotine sjedoka koji mogu dokazati da on u to vreme nije ni bio u Guereru. "To su očajnički pokušaji kriminalca koji pokušava da se spase", dodaje.

Zatim tu je i optužba novinarke Anabel Hernandez da se dopisivao s bivšim meksičkim šefom bezbednosti Genarom Garsijom Lunom, kome se trenutno sudi u Sjedinjenim Državama zbog optužbi povezanih s drogom.

Arfuš objašnjava da je osramoćenu figuru samo jednom video na aerodromu u pratnji zajedničkog poznanike. To je bio početak i kraj njihovog druženja. "Mislite da sam mu pisao pisma. Nikad u životu nisam napisao pismo, čak ni majci", kaže.

Ponedeljak, 4. jun

Arfuš otkazuje svoj termin za operaciju šake. Kad govori o napadu, seća se stakla koje je padalo i kako je pored sebe video mrtve kolege.

To su činjenice: 28. juna 2020. oko 50 ubica Halisko kartela pokušalo je da ga ubije. Njih 20 prišlo je njegovom vozilu i izrešetalo ga, dok je još 30 kriminalaca bilo raštrkano po gradu.

Narednih godinu dana uhapšeno je 25 osoba i zamrznuto 80 bankovnih računa. Među uhapšenima je i Hoze Armando El Vaka Brisenjo, glavni ubica kartela i desna ruka vođe Nemesia Oseguere Cervantesa, poznatog kao El Menčo.

Njegov iskaz o napadu je, piše španski list, zastrašujuć.

"Bilo je 6:32 ujutro, a ja sam bio na suvozačevom mestu i proveravao neke papire kad sam video kamion kako nas pretiče. U tom trenutku sam znao da smo upali u zasedu. Tada sam osetio kako je prvi pucanj prošao kroz vetrobransko staklo. Izvukao sam pištolj i zapucao, a od tog trenutka pucnjevi su se samo nizali. Bilo je zaglušujuće. Uvukao sam glavu, sagnuo se i čekao da sve završi. Edgar i Rafa već su bili mrtvi, svuda je padalo staklo i bilo je puno prašine. Već sam primio i treći metak, u nogu. Nakon nekoliko minuta koje su se činile kao večnost, sve je utihnulo, a neko je pokucao na prozor i rekao: 'Izlazi, izlazi'. Nisam hteo da otvorim vrata, jer sam mislio da čekaju da me dokrajče. Tada je neko rekao: ‘Tigre, Tigre, stigli smo.’ To je bio moj nadimak u policiji kojim me zove samo neko ko me dobro poznaje, i tako sam otvorio vrata", priseća se Arfuš.

Uzeo je kolegin voki-toki i prijavio da su pokušali da ga ubiju. Dajući precizne informacije o mjstu i načinu napada, pozvao je pojačanje. "Bio sam ranjen, ali smiren. I pre sam doživeo pucnjavu, iako nikada nisam bio pogođen. Jasno mi je da me spasila brzina dolaska patrole, jer da im je trebalo 30 sekundi duže, brzinom od 150 hitaca u minuti, verovatno bi me pogodili u neki vitalni organ", kaže.

Na nosilima je prebačen u bolnicu gde je saznao da je odmah nakon napada 12 osoba uhapšeno na licu mesta. Većina ih je priznala da je radila za kartel Tepito, a ne za CJNG.

Na Tviteru je opisao svoju verziju događaja: Jutros nas je kukavički napao CJNG. Dvoje mojih kolega i prijatelja izgubili su život, imam tri rane od metka i nekoliko posekotina. Naša nacija mora se i dalje boriti protiv kukavičkog organizovanog kriminala. Nastavićemo da radimo.

Napad je otkrio koliko ga El Menčo, najtraženiji čovek u zemlji, želi mrtvog. Dok je bio šef operacija Savezne policije, kartel Halisko izgubio je nekoliko ljudi, a nekoliko ih je i zatvoreno. Arfuš bi normalno nakon ovoga bio sklonjen sa posla na tri meseca. Da li je svestan da njegov život nikada neće biti isti?

"Najgora mi je pomisao da sve ovo može da ugrozi moju porodicu, ali bilo bi sebično ne dati sve od sebe s obzirom na to da imam odgovornost prema milionima ljudi. Ponekad najvažnija misija uključuje žrtvovanje vlastite porodice. Onoga dana kad to više ne budem mogao da podnesem, otići ću", rekao je on.

Petak, 11. jun

Arfuš jede tako koji je na brzinu uzeo. Petak je, sredina juna i ide na jedan od retkih nedeljnih izleta kako bi dodelio medalje grupi policajaca.

Za to je potrebno oko 20 ljudi. Kad stigne, 10 uniformisanih muškaraca stajaće na krovovima, a još 10 telohranitelja i policajaca pratiće ga u dva oklopna kombija s posebnim otvorom kroz koji mogu da pucaju u slučaju napada.

"Nedostaje mi ulica i biti tamo kad se stvari dogode, ali ovo je sada moje mesto", kaže. "Dugi niz godina slušam svoje kolege koji kažu da nas sputavaju i ograničavaju u tome da radimo naš posao, ali sada je moja odgovornost da predložim pravne i operativne reforme koje će nam omogućiti da istražimo i ubrzamo naš policijski posao: to uključuje naloge za pretres, autorizacije prisluškivanja telefona, pretraživanja", kaže dok jede tako.

Jedan 28-godišnji policajac kaže da je razlika između Arfuša i prethodnih šefova u tome što je on istinski policajac.

"Zna naše nedostatke, način na koji se ovde osjećamo, taktiku, strategiju, kad a ga lažu i kada ne. On je dobar momak. On je tip koji će vas pitati kako je vaša porodica i da li ste bili na odmoru. Kada sam pre nekoliko meseci dobio koronu, zvao me je svaki dan", rekao je policajac.

Trenutni šef policije u Meksiko sitiju unuk je generala Marselina Garcije Baragana, mladog revolucionara koji je postao guverner države Halisko 1940ih i bio ministar obrane.

Arfušov otac bio je predsednik meksičke Institucionalne revolucionarne stranke (PRI), a majka mu je glumica Marija Sorte, zvezda nekoliko uspešnih sapunica i filma El Barendero, koji je snimala dok je bila trudna s trenutnim šefom policije Meksiko Sitija.

Arfuš je odrastao u elegantnom kvartu Heradura u glavnom gradu Meksika. Diplomirao je pravo a 2008. se pridružio saveznoj policiji, kada je imao 26 godina i bio smešten u Tamaulipasu, Guereru i Mikoakanu, dok je pohađao kurseve na Harvardu i u Upravi za borbu protiv droga u Virginiji.

Zahvaljujući vremenu provedenom u policiji naučio se disciplini i drugarstvu koje je mu je bilo potrebno u borbi protiv kartela Kalderon, između 2006. od 2012. godine.

Karteli Zeta i Sinaloa bili su na vrhuncu snaga i stalno su ubijali i otimali. Sa 35 pridružio se Agenciji za kriminalističko istraživanje bivšeg državnog tužilaštva gde se istakao kao pametan i nestrpljiv momak.

Ovih dana svi se pitaju da li želi da postane sekretar Federalne bezbednosti, glavne meksičke bezbednosne organizacije, na što on uvek odgovara: Želim da nastavim da radim sa dr Šeinbaum.

Sreda, 15. jun

Četiri leša otkrivena su na području grada Gustavo A. Madero i to ga jako pogađa. Prošla su dva dana bez ubistava, a za ova ubistva biće potrebno objašnjenje.

"Trenutno se bavimo sa 20 najnasilnijih okruga", kaže dok pokazuje na mapu podeljenu na raznobojne delove. "Poslednjih nekoliko meseci imali smo čak nekoliko dana bez ubistava", kaže.

Neki ljudi ne veruju zvaničnim podacima koji pokazuju da je grad od 5,8 smrtnih slučajeva u proseku dnevno prešao na sadašnjih 1,8. Nakon gotovo dve godine mandata, Harfušu je lakše da govoriti o svom napadu nego da uverava izmučeno stanovništvo glavnog grada da stvari idu na bolje.

