SVAKIH 27 MILIONA GODINA Zemlja ima otkucaj srca koji je ciklično razara, naučnici ne znaju šta je uzrok

Od dinosaurusa do cepkanja superkontinenta Pangee, Zemlja je prolazila kroz razne faze geoloških aktivnosti koje su se mahom dešavale u određenim vremenskim razdobljima.

Novo istraživanje drevnih geoloških događaja pokazalo je da Zemlja ima spor i stabilan geološki "otkucaj srca" otprilike svakih 27 miliona godina.

Ovaj puls geoloških događaja, uključujući vulkanske aktivnosti, masovna izumiranja, reorganizaciju ploča i porast nivoa mora, neverovatno je spor, reč je o ciklusu koji se ponavlja svakih 27,5 miliona godina. Na našu sreću, naučnici smatraju da imamo još 20 miliona godina do sledećeg "otkucaja".

"Mnogi geolozi smatraju da se geološke aktivnosti odvijaju nasumično. Ali naša studija pruža statističke dokaze za postojanje ciklusa, što bi značilo da su ti geološki događaji povezani i da nisu slučajni", rekao je za geolog Majkl Rampino sa Univerziteta Njujork.

Rampino i njegove kolege analizirali su razdoblja 89 dobro naučno obrađenih geoloških događaja koja su se zbivala u proteklih 260 miliona godina. Neka od tih razdoblja bila su dosta teška, sa preko osam geoloških događaja tokom relativno kratkog razdovlja, odnosno radilo se o razarajućem otkucaju, piše Science Alert.

"Ovi događaji uključuju razdoblja izumiranja u moru i na kopnu, erupcije, promene brzine širenja morskog dna i reorganizacije ploča", naveli su naučnici u svojoj studiji. "Naše istraživanje pokazuje da su globalni geološki događaji većinom u korelaciji i da dolaze u ciklusu od oko 27,5 miliona godina", dodali su oni.

Geolozi već duže vreme istražuju mogućnost postojanja ciklusa geoloških događaja. Još 1920ih i 1930ih stručnjaci su radili na hipotezi o ciklusima od 30 miliona godina, dok su 1980ih i 1990ih istraživači analizirali najbolje datirane geološke događaje u to vreme kako bi pobliže odredili raspon ciklusa te naveli kako bi se on mogao zbivati svakih 26,2 do 30,6 miliona godina.

Nova studija je sada utvrdila da je 27,5 miliona godina raspon ciklusa ali i vreme kada dolazi do novog masovnog izumiranja.

Alan Kolins sa Univerziteta Adelejd kaže da naučnicima još uvek nije jasno šta ga izaziva.

Neke analize Rampina i njegovih kolega pokazuju da bi uzrok ovim razarajućim otkucajima srca mogao da bude udar kometa, dok je jedan stručnjak predložio da bi ovakve snažne geološke aktivnosti mogao da izazove prolazak misteriozne Planete X (koja je, prema nekim teorijama, izazvala izumiranje dinosaurusa). Većina naučnika ipak smatra da je uzrok ciklusa nešto "lokalniji".

"Ovi ciklični impulsi tektonike i klimatskih promena mogu da budu rezultat geofizičkih procesa povezanih sa dinamikom tektonike ploča i omotača ili je možda reč o astronomskim ciklusima povezanim sa putanjom Zemlje unutar Sunčevog sistema i galaksije", navode naučnici u novoj studiji.

Kurir.rs/K.P.