NAJMLAĐA MAJKA U BRITANIJI: Zatrudnela sa 10, rodila bebu sa 11 a porodica nije ni znala da je trudna

Majka i beba su zdrave i zbrinute su, prenose britanski tabloidi.

Porodica devojčice nije imala pojma da je trudna a socijalne službe i zvaničnici sada istražuju kako je do začeća došlo.

"Bili smo šokirani", rekao je Sanu izvor blizak porodici. "Ona je sada okružena stručnjacima. Najvažnije je da su ona i beba okej", dodao je izvor.

"To je najmlađa majka za koju sam čula", rekla je lekarka Kerol Kuper i dodala da devojčice najčešće u pubertet uđu sa 11 godina, iako to može da se dogodi bilo kad u periodu od 8. do 14. godine.

Kuper je navela da težina igra faktor u ulasku u pubertet i da se kod dece koja su deblja on ranije pojavljuje.

Do sada, najmlađa majka u Britaniji bila je Tresa Midlton koja sa 12 godina rodila dete 2006. godine.

Midlton je zatrudnela nakon što ju je silovao brat. Njeno dete je dato na usvajanje, a brat je zatvoren.

Dr Kuper je navela da u proseku na svakih 2500 porođaja jedna majka ne zna da je trudna ili je to krila od porodice i prijatelja.

Najmlađi roditelji u Britaniji su bili 12-godišnja devojčica i 13-godišnji dečak kojima se 2014. rodila beba.

Tokom 2017. pojavili su se izveštaji da je još jedna 11-godišnjakinja rodila dete ali drugih detalja nije bilo pa je nemoguće utvrditi da li je reč o istinitom događaju ili "fejk njuzu".

Kurir.rs