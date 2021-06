TRAMP U PRAVNOM I POLITIČKOM PROBLEMU: Istražuje se poslovanje njegove organizacije i beneficije koje su dobijali direktori

Optužnica protiv Tramp organizacije odnosi se na izbegavanje poreza i unosne povlastice koje su izvršni direktori organizacije dobijali, poput stanova, automobila i školarina za decu.

Bivši predsednik neće lično biti optužen ali bi njegova kompanija mogla da bankrotira jer pravna drama može da ugrozi njegove odnose sa bankama i poslovnim partnerima, dok bi on sam mogao da trpi političke posledice.

Ron Fišeti, advokat Tramp organizacije prošle sedmice je imao virtuelni sastanak sa tužilaštvom u pokušaju da ih ubedi da ne podignu krivičnu tužbu protiv kompanije.

"Optužnice su apsolutno skaredne i bez presedana", rekao je Fišeti Asošijejted presu. "Ovde je reč odmazdi protiv Donalda Trampa. Izjasnićemo se da nismo krivi i tražićemo da se optužnica odbaci", dodao je on.

Fišeti i njegove kolege imaju do danas popodne da iznesu završnu reč protiv optubi, prenosi Vašington post.

Dugogodišnja istraga Sajrusa Vensa, okružnog tužioca Menhetna, počela je nakon što je Trampov bivši advokat i fikser Majkl Koen platio dvema ženama koje su tvrdile da su bile u seksualnoj vezi sa Trampom da ćute, uoči predsedničkih izbora 2016. Tramp je demantovao da je imao bilo šta sa ženama.

Istraga je sada naročito fokusirana na Alena Vajselberga, dugogodišnjeg šefa finansija Tramp organizacije koja je privatni konglomerat za prodaju nekretnina. Tužilaštvo ispituje kako je njegov sin Bari besplatno koristio stan i automobil u vlasništvu Trampove i kako Vajselbergovi unuci nisu plaćali školarine.

Takve povlastice vrede desetine ili stotine hiljada dolara i ako Vajselbergobvi ne budu mogli da objasne odakle im novac i ne opravdaju ga poreskoj, biće u ozbiljnom pravnom problemu. Fišeti kaže da svaka optužnica zbog povlastica predstavlja sumnjivi presedan.

"Pregledali smo slučajeve u poslednjih 100 godina i nismo pronašli nijedan gde je zaposleni optužen zbog povlastica, a kamoli korporacija", rekao je on. "Da bi to bio zločin morao bi da bude izvršen u korist kompanije sa znanjem kompanije a oni za to nemaju dokaza", dodao je Fišeti.

Glavno pitanje je, međutim, da li će Vajselberg ostati lojalan 45. američkom predsedniku ili će možda svedočiti protiv njega kao vlasnika kompanije, njegovih sinova Dona mlađeg i Erika, koji su izvršni potpredsednici i njegove ćerke Ivanke.

Tramp, koji je prošle jeseni izgubio na izborima od Džoa Bajdena, već duže vreme istrage protiv njega naziva "lovom na veštice" i i dalje je politički aktivan. Proteklog vikenda ponovo je počeo sa političkim skupovima i namerava da se ponovo kandiduje za predsednika 2024. godine. Međutim, navodi Gardijan, sa ovim optužnicama manevarski prostor mu se drastično sužava.

Vens, koji istražuje "moguće široko kriminalno ponašanje", pregledao je Trampove poreske izveštaje, zatražio je poverljivu dokumentaciju i intervjuisao svedoke, uključujući zaposlene u kompaniji. Velika porota sada će razmotriti sve predočene dokaze.

U međuvremenu, glavni tužilac države Njujork, Leticija Džejms kaže da je poslala dvoje advokata da pomognu Vensu sa njegovom istragom, dok ona nastavlja sa civilnom istragom Trampovih poslovanja.

Kancelarija Džejmsove istraživala je da li je Tram organizacija veštački pumpala vrednost nekih nekretnina kako bi dobila bolje uslove za zajam i da li je spuštala vrednost drugih kako bi izdejstvovali poreske olakšice.

Sudska dokumenta pokazuju da se dve, inače odvojene istrage Vensa i Džejmsove, u nekim aspektima poklašaju, uključujući istragu Sedam izvora, imanja od 212 hektara izvan Menhetna koje je Tramp kupio 1995. godine.

Džejmsova se bavi smanjenjem poreza u vrednosti od 21,1 milion dolara koje je Tramp dobio kada je pristao da ne napravi luksuzne kuće i golf teren na imanju zbog protivljenja lokalaca.

Tramp je odbacio optužbe i jednog i drugog tužioca, navevši da je ceo slučaj nastavak lova na veštice koji vode demokrate. "Učiniće sve da zaustave MAGA (Učinimo Ameriku ponovo velikom) pokret i mene", naveo je on u saopštenju i dodao da je Tramp organizacija "samo radila stvari koje su standardna praksa u poslovnoj zajednici Amerike".

Bivši predsednik je dodao da je opasna stvar za zemlju imati "politički motivisane tužioce i ljude koji su izabrani samo da bi se osvetili Trampu". "Narod neće pristati na to. Zapamtite, ako mogu ovo da urade meni, onda to mogu da urade svakome!", upozorio je Tramp.

Gubitak na novembarskim izborima znači da sada Tramp i njegova porodica ne uživaju pravnu zaštitu kakvu su imali dok su bili u Beloj kući.

Tužičac okruga Kolumbija tužio je tako Tramp organizaciju i predsednikov inauguracioni komitet zbog zloupotrebe više od milion dolara za organizovanje događaja u Trampovom hotelu u Vašingtonu tokom Trampove inauguracije u januaru 2017.

Ivanka, koja je bila savetnik u Beloj kući, sastala se sa istražiteljima krajem prošle godine ali trenutno nije u neposrednoj opasnosti od eventualne optužnice.

Kurir.rs/K.P.