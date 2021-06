TRAŽI IZVINJENJE PENTAGONA: Godinama su ga omalovažavali zbog priče o NLO a sada je vojska priznala da je bio u pravu

Kevin Dej, bivši američki vojnik koji je prvi uočio sad već svima poznati takozvani TikTak NLO tokom mornaričkih vežbi 2004. godine zatražio je javno izvinjenje ministarstva odbrane i mornarice posle objavljivanja Pentagonovog izveštaja o NLO u kome se navodi da američka vojska nema objašnjenja za misteriozne letelice koje su viđali i civili i vojnici.

Dej je naveo da je godinama bio meta uvreda i omalovažavanja vojnih zvaničnika.

"Uzalud sam pokušavao da pronađem nekoga, bilo koga, da me čuje. No svaki put kada bih pokušao da opišem ta smo videli na jugu Kalifornije, bio sam otvoreno ismejan. U to vreme moja glavna briga bila je bezbednost leta jer su se objekti za koje sam znao da su stvarni i neobjašnjivi pojavljivali u našim zonama vežbi. Isto tako smatram ministarstvo obrane i mornaricu direktno odgovornima za ono što sam ja zajedno s drugima prošao pokušavajući da obavim svoju dužnost i jednostavno pokušavajući da obavim posao za koji nas američki narod plaća da ga radimo... Zaslužujem zajedno s drugima formalno javno izvinjenje i nadoknadu za troškove koje sam imao zbog toga", naveo je Dej.

Bivši pilot je dodao i da ne može rečima da opiše koliko se dobro oseća posle objavljivanja dokumenata američke vojske o NLO.

Susret sa misterioznom letelicom u obliku tik-tak bombonice dogodio se u novembru 2004. godine. Misteriozni NLO prvo je primećen na radarima vojnog broda Prinston zbog čega su američki piloti sa broda Nimic bili poslati da provere o čemu je reč.

Četvorica pilota nisu uspela da se približe letelici koja se kretala do tada neviđenom brzinom.

"Nije bilo potiska, nije imala krila. Ubrzala je i nestala. Ništa čudnije nisam video u životu", rekao je pilot Dejvid Frejvor. On je kasnije ispričao i da je pokušao da pogleda snimak letelice na radaru ali su svi radarski snimci sa Prinstona misteriozno nestali.

"Popričao sam sa ljudima u arhivi i rekli su im da je neko uzeo stranicu iz loga", rekao je on.

Dugo očekivani Pentagonov dosije o NLO pokazao je da američke vlasti i dalje nemaju objašnjenja za više od 140 misterioznih susreta i neidentifikovanih letećih objekata, uključujući i "tik-tak", koje su videli i civili i vojnici

