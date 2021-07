IMA KRATAK FITILJ I MNOGO PSUJE Zaposleni progovorili o Bilu Gejstu: Pratio one koji rade za njega

Četvoro zaposlenih u Majkrosoftu optužilo je osnivača Bila Gejtsa da je kancelarijski nasilnik čija je omiljena poštapalica bila: 'To je najgluplja ideja koju sam ikad čuo'.

Oni tvrde da je Gejts imao seksualne odnose sa zaposlenim ženama u njegovoj firmi i novinarkama, piše Daily Mail.

Gejtsova reputacija šefa ''sa kratkim fitiljem'' krenula je nedugo nakon što je 1975. godine sa prijateljem iz detinjstva Polom Alenom pokrenuo tehnološkog diva Majkrosoft.

Portparol milijardera negirao je da je Gejts malterirao zaposlene.

Gejts (65) našao se pod lupom javnosti nakon što su on i Melinda Gejts u maju objavili da se razvode te su se pojavile priče o njegovim navodnim vanbračnim odnosima i druženjima s osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom.

Bivši izvršni direktor Majkrosofta, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da je sastanak sa Bililo značio puno vikanja i da je pokušavao to da izbegne.

Psovke i vika

Drugi izvori kažu da je Gejtsova omiljena izreka bila: 'To je najgluplja je*ena ideja koju sam ikad čuo', a tvrde i da je poznat po tome što svoje zaposlene često ''časti'' psovkama.

Gejts je navodno i pratio svoje zaposlene tako što bi zapamtio njihove registarske tablice.

Neki su zaposleni u Majkrosoftu branili su Gejtsa rekavši da je ''vikao na sve jednako'' i da oni cene njegovu iskrenost, ali priznaju da bi njegov stil upravljanja mogao da zastraši neke zaposlene.

-Ne zna da se šali niti da se poveže sa ljudima, rekao je jedan bivši direktor, koji je sastanke nasamo sa njim opisivao kao ''veoma neugodne''.

-Ako ti je rekao da mu se sviđa tvoja kosa, nije pokušavao da koketira sa tobom. Zapravo mu se sviđala tvoja kosa, rekao je on.

Jedan zaposleni je rekao da je on ''samo nezgodno ljudsko biće''.

Marija Klejv, bivša članica uprave Majkrosofta od 2009. do 2015. gdoine, rekla je da ''neko poput Gejtsa misli da se uobičajena pravila ponašanja na njega ne odnose'' i optužila ga je da nije bio otvoren za predloge o poboljšanju raznolikosti u kompaniji.

Rekla je da kada bi, kad bi šefice predložile inicijative za raznolikost, Gejts navodno pitao: 'Pokušavate li da uništite kompaniju?

Večna tema

Portparol Bila Gejtsa rekao je da su ti navodi ''gruba pogrešna karakterizacija''.

Gejtsovi odnosi i susreti sa zaposlenim ženama u kompaniji dugo su bili tema rasprava krugova bogatih.

I sama Melinda Gejts bila je zaposlena u Majkrosoftu i radila kao menadžerka proizvoda 1987. godine, kad ju je milijarder prvi put pozvao da izađu nakon nekoliko meseci flertovanja.

Godine 2006. Bill Gates je navodno mejlom pozvao jednu zaposlenu u Majkrosoftu na večeru nakon što je prisustvovao prezentaciji koju je održala, preneo je The New York Times.

-Ako vam je neprijatno zbog ovoga, pretvarajte se da se to nikad nije dogodilo, napisao je Gejts u poruci koju je dobio The New York Times.

Jedna od zaposlenih rekla je novinarima da ju je milijarder pitao da izađu na sastanak dok su bili na zabavi u Njujorku.

-Želim da te vidim. Hoćeš li na večeru samnom?', Gejts je navodno rekao dotičnoj.

Veza sa udatom ženom

U biografiji 'Hard drive: Bil Gejts i stvaranje Majkrosoftovog carstva' iz 1992. godine, autor Džejms Volas otkrio je da je Gejts navodno imao vezu sa 13 godina starijom udatom ženom kada je imao 27 godina.

Kako se navodi u biografiji, Gejtsova navodna veza bila je sa suprugom direktora kompanije ''Osborne Computer'' koji je živeo u inostranstvu.

Izvršni direktor te kompanije, koji je znao za navodnu aferu, rekao je Volasu da je Bil tada stvarno voleo starije žene.

Adam Ozborn, koji je razvio prvi komercijalni računar poznat kao Osborne 1, navodno je tražio da gejts prestane da se viđa sa ženom svog zaposlenog.

-Gejts je na to odgovorio Ozbornu da gleda svoja posla, napisao je Volas.

Lično Gejts je rekao za BBC da je ponekad umeo da hakuje softver za slaganje rasporeda u svojoj školi kako bi namestio da bude jedini dečak u odeljenju.

-Ja sam profitirao time što su lijepe devojke barem sedele u mojoj blizini. Nije da sam razgovarao sa njima, ali barem su bile tamo, rekao je Gejts.

Posećivao striptiz klubove

Volas je rekao da je Gejts, dok je pohađao Harvard 1973. godine, posećivao ​​striptiz klubove u četvrti Bostona koja se zvala ''borbena zona'' zbog zloglasnih striptiz klubova, porno pozorišta i prostitucije.

Gejts je priznao da je često posećivao taj deo grada.

-To što sam tamo otišao ne znači da sam učestvovao u svemu što se događalo, rekao je on.

-Jeo sam picu, čitao knjige i gledao šta se događa, rekao je on.

Wolas kaže da se Gejtsova sklonost da se druži sa sa ženama zadržala i nakon što je 1987. počeo da se viđa sa Melindom Gejts.

Trudio se da bude veran

Nakon što je počeo da izlazi sa Melindom, Gejts se navodno trudio da bude veran, ali ona je bila svesna da je on bio ženskaroš. Par je u svojoj vezi čak imao i prekid koji je trajao oko godinu dana.

-Bil je želeo da se oženi, ali nije znao može li da se posveti porodici i da ima Majkrosoft, rekla je Melinda u intervjuu za jedan dokumentarac.

Čak i nakon što se oženio Melindom, Gejts je 1997. za magazin ''Tajm'' rekao da je i dalje odlazio na godišnje odmore sa svojom bivšom djevojkom En Vinbled, softverskom preduzetnicom sa kojom je izlazio od 1984. do 1987. godine.

U međuvremenu je počelo da se priča da je Gejts počeo da se druži sa Epstajnom, uključujući i let za Palm Bič privatnim Epstajnovim avionom.

Portparol Bila Gejtsa rekao je novinarima da Gejts nije imao ''apsolutno nikakvo poslovno partnerstvo ili lično prijateljstvo'' sa Epstajnom, a svi sastanci njih dvojice bili su u vezi sa humanitarnim radom.

Epstajn i neprijatna pitanja

-Izuzetno je razočaravajuće što je objavljeno toliko laži o uzroku, okolnostima i vremenskom okviru razvoda Bila Gejtsa, rekao je njegov portaprol.

-Glasine i spekulacije oko gospodina Gejtsa postaju sve apsurdnije i žalosno je što se ljude koji znaju jako malo ili ništa ne znaju, nazivaju 'izvorom', dodao je on.

Melinda Gejts je navodno rekla prijateljima da je besna zbog njihovog navodnog prijateljstva i da ne želi da ima nikakve veze sa Epstajnom, ali izvori kažu da je Gejts navodno mnogo puta posetio njegovu kuću.

