DŽO BAJDEN BI PAO NA TESTU SPOSOBNOSTI: Tramp nikad direktniji o nasledniku kome je opet uputio javni izazov! VIDEO

Tramp je više puta ocrnio Bajdenovo mentalno stanje od najranijih dana predsedničke kampanje 2020. godine. Sam Tramp je u julu 2020. godine položio kognitivni test za koji je rekao da je čak zadivio administratore testa svojim učinkom. Voditelj je pitao Trampa da li misli da je Bajden mentalno sposoban da odleži ceo svoj mandat, a Tramp je odgovorio skepticizmom, preneo je RilKlirPolitiks.

"Uspeo sam i to vrlo dobro - učinio sam, mislim, savršeno - i mnogi ljudi predlažu da on to učini. Ne bi ga prošao. Ne bi mu dobro išlo. Ali mnogi ljudi predlažu da on to učini", rekao je Tramp u radio emisiji.

Tramp je rekao da je položio test jer ga "mnogo ljudi“ preporučuje. "Odradio sam test“, rekao je Tramp. Tramp je dodao da "mnogo ljudi“ predlaže Bajdenu da učini isto, i da veruje da bi Bajden trebalo da uradi kognitivni test.

"[Bajden] ne bi prošao. Ne bi mu bilo dobro", rekao je Tramp.

Tramp je takođe predložio da veruje da je Bajden izgubio poštovanje sveta. Rekao je, "ostatak sveta, ako ne poštuju vašeg predsednika, imate problem. I oni su mnogo poštovali našu zemlju pre šest meseci i ranije."

Tramp je nastavio da krivi Bajdena za nedavna globalna neprijateljstva i napetosti. "Ne biste videli da rakete lete svuda u Izraelu. Ne biste videli čak ni Kinu da govori onako kako su govorili našim ljudima, našim predstavnicima na Aljasci. Nikada sa nama nisu razgovarali na taj način", rekao je on.

Bivši lekar Bele kuće Roni Džekson pridružio se 13 republikanskih kongresmena u službenom pozivu da Biden 17. juna izvede kognitivni test.

"Američki narod treba da ima apsolutno poverenje u svog predsednika. Zaslužuju da znaju da on ili ona može obavljati dužnosti šefa države i vrhovnog komandanta", rekao je republikanski predstavnik iz Teksasa Roni Džekson. "Zaslužuju potpunu transparentnost mentalnih sposobnosti svog najviše izabranog lidera. Da biste to postigli, podstičemo vas da se odmah podvrgnete kognitivnom testu."

Kurir.rs/Daily Caller