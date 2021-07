BRZI VOZ NA TIBETU Pruga je dužine 435 km, 90 odsto rute je na nadmorskoj visini iznad 3000 metara, a linija ima 121 most FOTO

Železnička linija dužine 435 kilometara (250 milja) koja povezuje glavni grad Tibeta Lasu sa gradom Najingči, počela je sa radom 25. juna, pružajući svakom od 31 regiona kontinentalne Kine pristup putovanju brzim vozom.

47 tunela, 121 most

Izgradnja brze pruge na Tibetu, nazvanom "krovom sveta", nije bila nimalo lak podvig.

Otprilike 90 odsto rute, za koju je trebalo šest godina da se izgradi, nalazi se na više od 3.000 metara nadmorske visine.

Linija Lasa-Najingči ima 47 tunela i 121 most, što čini oko 75 odsto čitave rute. To uključuje železnički most Zangmu dug 525 metara, najveći i najviši lučni most ove vrste na svetu.

1 / 7 Foto: Purbu Zhaxi / Xinhua News / Profimedia

Prozori vozova opremljeni su posebnim slojem stakla dizajniranim da izdrže visok nivo UV zraka koji je prisutan u regionu.

Vozovi Fuksing raspoređeni na devet stanica Lasa-Najingči linije pokreću se unutrašnjim sagorevanjem i električnim motorima. Motor sa dvostrukom snagom omogućava im postizanje glatke vuče tokom putovanja u trajanju od 2 i po sata. Saobraćaju na oko 160 kilometara na sat - daleko sporije od maksimalnih brzina od 350 km / h (217 mph) koje putnici mogu da iskuse na mnogim drugim kineskim linijama.

Nova linija Lasa-Najingči deo je železničke pruge Sečuan-Tibet, linije dužine 1.740 kilometara koja će na kraju povezati Čengdu, glavni grad provincije Sečuan, sa Lasom, skraćujući vreme putovanja između dva grada sa 48 sati na 13 sati.

Izgradnja je bila podeljena u tri faze. Prvi segment - železnička pruga Čengdu-Jan - otvoren je 2018. Lasa-Najingči je drugi završeni segment. Rad na završnoj pruzi Jan-Najingči započeo je 2020. godine, a očekuje se da će biti završen do 2030. godine.

Linija Lasa-Najingči prva je elektrifikovana pruga na Tibetu. Postojeća pruga Kingai-Tibet, ruta dugačka 1.142 kilometara, koju pokreću dizel lokomotive, pokrenuta je 2006. godine i za nju se kaže da je najviša vozna ruta na svetu, koja povezuje Sining u provinciji Kingai sa Lasom.

Kurir.rs/CNN Travel