KONOBAR TVRDI: Ja sam VANBRAČNI SIN BIVŠEG ŠPANSKOG KRALJA HUNA KARLOSA! Slao sam mu pisma, obaveštajci sve znaju, a ON ćuti

Bivši kralj Španije Huan Karlos I iako živi daleko od očiju javnosti još od 2014. godina, kada je pritisnut mnogobrojnim skandalima odlučio da svoj presto na koji je seo 1975. ustupi svom sinu Felipeu, ima ovih dana glavobolju od kada se u javnosti španskih, ali i inostranih medija pojavio konobar Albert Sola Himenz koji tvrdi da je baš ON njegov sin, koji je ostao sakriven, i sad živi u Kataloniji u gradu La Bisbal d'Emporda na samoj granici Španije i Francuske gde služi piće gostima.

Albert Sola Himenz svoju tužnu priču novinaru Njujork Tajmas ispričao je tako što je počeo da objasni kako je baš on zaboravljnei sin Huana Karlosa. pa tako Sola priča da je bio siroče, koga su odgajili seljaci na mediteranskom ostrvu ( verovatno bili na Ibicu ili Palam de Majorku), pa su ga zatim odveli u Barselonu. Još tad kako kaže Sola kružile su priče da je on "pleminitog porekla", navodi i da su o tome pričali i španski generali i diplomate. A kad je malko porastao došao je tajni agent španske obaveštajne službe koji mu je ponudio da istražo tragove njegovog porekla.

„To je vrlo jednostavno: ja sam kraljev sin“, rekao je Sola, donoseći dve čaše vina klijentima, piše Njujork Tajms.

Međutim Sola svoju teorije ne može da potkrepi ni jednim dokazom, a po svemu sudeći moraće da stane u red jer ima još onih koji tvrde da im je abdicrani kralj otac, a oni njegova vanbračna deca.

Za sad jedni priznati vanbračni sin španske kraljevske porodice koji je dobio titulu princa jeste Lenard de Burbon, vanbračni sin kralja Alfonsa XIII (dede Huana Karlosa) koji je dobio titulu princa pošto su objavljeni memoari "Kraljevsko koplile" 2002 godine kako je Alfonso XIII imao ljubavnu aferu sa glumicom Karmen Ruiz....

foto: Prinscreen Youtube/

Sola sa druge strane redovno šalje pisma kraljevskoj kući, daje intervjue svakom novinaru koji ga poseti gde tvrdi da je Huna Karlos njegov otac. Tražio je i da rade DNK ali taj zahtev nikad nije odobren. Tužio je i Karlosa I za očinstvo, tužba je odbačena, a jedno je ostalo da priča svoju priču medijima, jer vrata državnih institucija su za njega odavno zatvorena.

Sola, je novinaru Njujork Tajmsa pokazao u svom stanu blizu bara u kome radi crvenu kutiju punu dokumenata vezana za ceo slučaj i po rečima novinara postoje dva traga koji privlače pažnju:

Prvi dokument je genski test, koji je napravljen sa Ingrid Sartiau, Belgijankom koja, poput Sole, tvrdi da je ćerka Huana Karlosa ali od druge majke. Genski test je verifikovan kao autentičan u laboratoriji koja ga je izvela, i dokazuje da su Sola i Sartiau najverovatnije polubrat i polusestra

Drugi dokument je Solin rodni list, koji ukazuje na to da je rođen 1956. Da mu je otac Huna Karlos za koga Sola tvrdi da je to baš bivši monarh i da je on zapravo njegov prvorođeni sin.

Međutim s druge strane oni koji se bave špnaskom kraljevskom porodicom dodaju da je za vreme diktature franciska franka oko 300.000 dece bilo siročad, a španska vlada sada razmatra mogućnost kako da ova generacija siročadi do sredine 1970 tih pronađe svoje prave porodice.

Vlasnik bara u kome Sola kaže da je taj sluičaj ako se dokaže kao istinit to nešto što će odjeknuti.

Novinar Njujork Tajmsa za ovu priču obratio se i portparolu kraljevske porodice u vezi Sole i da je nepriznat sin i kakve bi bile šanse da on preuzme kraljevski torn, ostao je bez ikakvog odgovora.

Sola je ispričao i svoje rano detinjstvo i putešestvije kako je živeo u Barsloni, pa u Đironi, a onda otišao u Meksiko odakle se pobnovo vratio u Španiju. Navodno je tamo susreo neke diplomate koji su mu rekli da je isti Huan Krallos I.

Njemu je 2007. godine pisao na kraljevsku rezidenciju. Pismo je počeo sa "Dragi oče". Na to pismo ubrzo je stigao odgovor, koji je potpisao šef protokola". Čekao je i sledeći odgovor, ali njega nije bilo i onda je opet pisao inapisao da mu daju odgovre na pitanja i da neće više smetati. Tad gha je posetila osoba koja se predstavila kao radnik obaveštajne službe, koji umu je rekao da mu apsolutno veruje da je on vanbračni sin španskog kralja i da mu je reako da su njegove kolege videle fotografiju kako se Sola kao malo dete igrao sa majkom Huna Karlosa. Sola veruje da je to žena koju pamti i da se sa njom igrao u jednoj vili...

Solu i dalje traže svi, ali ne baš svi, odgovora španske kraljevske kuće i abdiciranog kralja i dalje nema.

Kurir.rs/Nytimes