NARKO-KARTELI UNIŠTAVAJU MEKSIKO: Vojska i policija rade mnogo u ratu protiv droge, ali da li je pravo rešenje - demilitarizacija?

Jedna od centralnih dilema koja se pojavila u ranim fazama sukoba bila je koji će se instrumenti koristiti u borbi protiv sve moćnijih organizacija za trgovinu drogom. Većina policijskih institucija bila je pod kontrolom 32 različita guvernera i više od 1.800 opština. Dalje, snage nacionalne bezbednosti, Savezna policija, imale su samo 6.500 policajaca u zemlji od preko 100 miliona ljudi. S druge strane, vlada je imala vojsku, centralizovanu i tradicionalnu instituciju sa preko 200 000 vojnika.

Na razmeđi ranih 2000-ih, podsticaji su favorizovali vojni pristup izazovu narkokartela. Ipak, kako su se nivoi nasilja povećavali i kršenja ljudskih prava postajala široko rasprostranjena, domaći i međunarodni glasovi su se žestoko usprotivili umešanosti vojske u sukob. Naknadne vlade odgovorile su na kritike pokušajima reforme policije koji su imali osrednje rezultate. Suočene sa intenzivnim nasiljem i preplavljenim policijskim snagama, vlade su se odlučile da i dalje koriste vojsku kao svoje primarno sredstvo za borbu protiv kartela.

Stvaranje Nacionalne garde (Guardia Nacional) 2019. godine, pod predsednikom Andresom Manuelom Lopezom Obradorom (AMLO), bio je pokušaj da se popuni bezbednosna praznina između policije i vojske. Ideja je bila stvoriti hibridne snage bezbednosti sposobne da se suprotstave novim pretnjama, ali i da zaštite ljudska prava i sprovode kriminalne obaveštajne podatke. Paradoksalno, dve godine nakon svog stvaranja, oružane snage nastavljaju da igraju centralnu ulogu u unutrašnjoj bezbednosti Meksika, a nekoliko analitičara tvrdi da je stvaranje novih snaga produbilo militaristički pristup.

Dakle, da li je Nacionalna garda efikasno smanjila militarizaciju kao što je Lopez Obrador prvo predvideo? Ili je, naprotiv, pogoršalo ionako nefunkcionalnu strategiju? Sa mešovitim rezultatima i mnogim optužbama, Nacionalna garda je ambivalentna sila u meksičkoj bezbednosti.

Do trenutka kada je predsednik Enrikue Pena Nieto stupio na dužnost 2012. godine, Strategija rata protiv droga zemlju je potopila u najviši nivo nasilja koji je imala od Meksičke revolucije 1910. Brza eskalacija dovela je do nekoliko slučajeva koji su zaprepastili meksičku javnost . Na primer, 2011. godine, Los Zetas Cartel poprskao je jednim od najvećih kazina u Montereju benzin i zapalio ga, ubivši pedeset i dvoje nevinih ljudi. Štaviše, mnoga zlostavljanja civila dolazila su od vladinih snaga, poput ubistva dva učenika 2011. godine u policiji u Aiotzinapi. U ovom kontekstu socijalne iscrpljenosti, Pena Nieto je obećala obnovljeni pristup bezbednosnoj krizi zasnovan na sprečavanju kriminala, zaštiti ljudskih prava i stvaranju žandarmerije. Međutim, nova sila zapravo nije pronašla svoje mesto u unutrašnjoj bezbednosti, zauzimajući periferne uloge poput bezbednosti turista. Istovremeno, vojska i mornarica nastavile su da cementiraju svoju moć kao centralni akteri meksičke bezbednosti. Do 2016. godine oružane snage su bile prisutne u dvadeset četiri države, više od sedamdeset i pet federacije, a vlada je stvorila nove bezbednosne institucije pod vojnom komandom, poput vojne i pomorske policije.

Tokom predsedničke kampanje 2018. godine, levičarski kandidat Lopez Obrador obećao je drastičan pomak u meksičkom bezbednosnom pristupu pod sloganom "Abrazos, nema balaza" (Zagrljaji, ne meci). Nakon što je pobedio na izborima, predložio je svoj Nacionalni plan za mir i bezbednost. Inicijativa je obuhvatila mnoga rešenja sa mekom snagom, ali neka od onih sa čvrstom snagom, pre svega, stvaranje Nacionalne garde. To je značilo militarizovane snage bezbednosti od najmanje 50.000 pripadnika angažovanih iz Oružanih snaga, Savezne policije i novih regruta. Što je najvažnije, cilj je bio da se istisne vojska sa njihove uloge u unutrašnjoj bezbednosti i da se odmakne od ratne paradigme i prebaci na mirovnu.

Nacionalna garda počela je sa radom u junu 2019. godine, sa misijom "zaštite života, integriteta, sigurnosti, imovine i prava građana, kao i očuvanja njihovih sloboda". Svojim stvaranjem, nove snage su upile postojeće nacionalne civilne snage bezbednosti i vojne snage bezbednosti. Do kraja 2020. njeni agenti brojali su skoro 100.000 u 32 države i sa 100 baraka. Sedamdeset posto njihovih pripadnika dolazi iz oružanih snaga.

Institucionalno, Nacionalnom gardom komanduje general vojske, ali pod civilnom vlašću sekretara za bezbednost i zaštitu građana (SSP). Ipak, vojska igra ključnu ulogu u podršci operacijama i strategiji Garde. Posle decenija militarizacija, nije iznenađenje da vojni zapovednici imaju važan glas u strategiji bezbednosti. Međutim, ova ambivalentnost stvara tenzije sa kojima bi vlada trebalo da se pozabavi.

Uprkos relativno uspešnom stvaranju Nacionalne garde, peripetije i dinamika međunarodne politike znatno su zakomplikovale njeno sprovođenje. Konkretno, pritisci predsednika Trampa za jaču kontrolu granica u Meksiku značajno su uticali na planove za ovu novu posredničku silu. Čim je Lopez Obrador stupio na dužnost, Tramp je preko Tvitera zapretio da će uvesti carinu od pet odsto na svu meksičku robu ako se ne preduzmu mere na granici. Ovaj neočekivani potez ometao je vladin početni plan korišćenja Garde kao centralnog instrumenta za bavljenje kartelima.

Čim je Nacionalna garda postala operativna, Lopez Obrador morao je da rasporedi 21.000 agenata na severnu i južnu nacionalnu granicu. Cilj je bio suzbiti imigracione tokove koji su išli iz Centralne Amerike u SAD Iako je 2018. obeležila najveći broj ubistava od početka rata protiv droga, Lopez Obrador je morao da uravnoteži meksičke bezbednosne potrebe sa ostalim domaćim pritiscima. Uzimajući u obzir da SAD kupuju četrdeset i sedam procenata ukupnog izvoza Meksika, nametanje carina imalo bi poguban efekat na njegov proizvodni sektor. Ova nova misija ograničila je sposobnost Nacionalne garde da preuzme vodeću ulogu u suočavanju sa nasiljem povezanim sa drogom. Lopez Obrador je na to odgovorio potpisivanjem izvršne naredbe koja je Oružanim snagama omogućavala da nastave da izvršavaju misije unutrašnje bezbednosti još pet godina i na razočaranje mnogih, demilitarizacija zemlje je postala manje verovatna u kratkom roku.

Ali, kako realnim pristupom ocenjujemo ono što smo videli od Nacionalne garde? S obzirom na složenost meksičke bezbednosne krize, konačan zaključak o njenom uticaju, samo dve godine nakon njenog stvaranja, bio bi neoprezan. Međutim, analiza dostupnih podataka i trendova može nam pomoći da razumemo trenutnu situaciju.

Kada se posmatraju glavne sigurnosne statistike za 2020. godinu, rezultati su blago ohrabrujući. Prošlog decembra, Lopez Obrador objavio je da se stopa ubistava za tu godinu stabilizovala na 27 na 100.000 sa međugodišnjim padom od 0,4% nakon tri godine postavljanja novih maksimuma. Pored toga, opale su i otmice i percepcija urbane nesigurnosti. Bez obzira na to, to još uvek nije dovoljno da se donesu zaključci, posebno s obzirom na to da je pandemija pogodila zločinačka preduzeća širom regiona. Kako Straža nastavlja da deluje tokom narednih godina, dobivaće se više podataka, olakšavajući uslove za analizu.

Iz institucionalne perspektive, rezultati su dvosmisleni. Lako je optužiti ovu politiku kao militarističku kada je upoređujete sa nerealnim obećanjima u kampanji "zagrljaja, a ne metaka". Međutim, drugačije je ako to kontekstualizujemo u meksičkoj krizi bezbednosti i nedavnim iskustvima sa policijskom reformom. Stvaranje jake i sposobne Nacionalne garde, praćeno sveobuhvatnim setom socijalnih i pravosudnih politika, izgleda da je jedina realna alternativa korišćenju oružanih snaga. Čak su i zemlje sa mnogo nižim nivoima nasilja, poput Čilea sa Karabinerosom i Argentine sa Nacionalnom žandarmerijom, morale da pribegnu sličnim hibridnim snagama kako bi rešile sve veći jaz u bezbednosti Latinske Amerike.

Implementacija Nacionalne garde nailazi na izazove na koje bi kritičari trebalo da ukažu, a Vlada da ih reši. Na primer, 90% njegovih članova nije završilo procene neophodne za delovanje agenata bezbednosti u skladu sa Nacionalnim zakonom o javnoj bezbednosti. Takođe, sekjuritizacija migracije velika je prepreka Gardi ako želi da preuzme centralnu ulogu protiv stvarnih pretnji Meksika. Najvažnije je što su nedavne izjave Lopeza Obradora da bi mogle postati četvrta grana oružanih snaga u suprotnosti sa početnim planovima za Nacionalnu gardu i definitivno bi mogle okončati sve nade u procesu demilitarizacije.

Nesumnjivo je da jedna organizacija neće rešiti višedecenijski bezbednosni debakl, ali na osnovu domaćeg i regionalnog iskustva, njeno stvaranje je bio značajan korak u pravom smeru. Meksički donosioci odluka trebalo bi da ulože sve napore da pokrenu prelazak snaga u potpuno civilnu instituciju. Istovremeno, vojska bi se trebala postupno povlačiti iz policijskih misija i zameniti ih snagama bezbednosti. Ako se to dogodi, Nacionalna garda će verovatno postati centralni instrument u pacifikaciji zemlje. Ako ne, završiće kao zavisnik oružanih snaga sa zanemarljivim uticajem.

